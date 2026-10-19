Sáenz de Tejada niega al juez la persecución del coche de Biedma y se presenta como una víctima de ella: "Me amenazó"

El exjuez Sáenz de Tejada ha presentado un escrito ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz negando la posibilidad de que hubiese perseguido el coche de la juez Beatriz Biedma desde el Aeropuerto de Talavera la Real porque, según asegura, se encontraba a más de 400 kilómetros de distancia.

La juez Biedma remitió al juez Pedraz una denuncia interpuesta en la Comisaría de Badajoz en la que denunciaba una presunta persecución del socio de Leire Díez en las cloacas del PSOE que habría contactado con el clan de Los Rocho para "eliminarla". La magistrada que instruyó el caso de David Sánchez asegura que iba en el coche con sus dos hijas y que la mayor de ellas vio cómo en un coche que se posicionó en paralelo en la carretera viajaba Sáenz de Tejada.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el exjuez asegura que se encontraba en un municipio de Guadalajara: "La única realidad es que me encontraba a 450 kilómetros en casa de mi hermana, sita en la localidad de Uceda (Guadalajara) tal y como se va a acreditar a través del presente escrito". En este sentido destaca que "tener que acreditar un hecho negativo es exigir —si bien no hay constancia de que nadie se lo haya pedido— una prueba diabólica", cuando es en realidad la denunciante quien debería acreditar los hechos, los cuales califica de "rocambolescos" y "absurdos".

"El día 8 de octubre de 2026, pasé el día completo en casa de mi hermana sita en la localidad de Uceda, Guadalajara a unos 450 kilómetros de distancia y unas 4 horas y media del lugar señalado en la denuncia", asegura aportando una captura de Google Maps en la que se recalca el tiempo estimado del viaje. El exmagistrado asevera que tiene como testigos a su hermana, su cuñado y su sobrina, sobre la que especifica que es menor de edad.

Así, asegura que grabó un vídeo ese mismo día y desde casa de su hermana titulado "Caso Biedma, error grave de la UCO": "El día 8 de octubre de 2026, grabé un vídeo en una habitación de casa de mi hermana, usando la plataforma StreamYard. En dicha plataforma consta la FECHA, HORA DE INICIO DE LA GRABACIÓN Y DURACIÓN DEL VIDEO. Comencé el video a las 17:46 horas del día 8 de octubre de 2026, teniendo el video una duración de 23:36 minutos. Por tanto, termine de grabar dicho video pasadas las 18 horas del dia 8 de octubre de 2026".

Según asegura, se podría comprobar la ubicación del vídeo "a través de una fotografía geolocalizada de la habitación de la casa". Se trata de una fotografía tomada un día distinto en Uceda —como dispone el dispositivo móvil— que muestra una habitación que coincide con el fondo del vídeo. "Se acredita con ello, que el día 8 de octubre de 2026 por la tarde, pasadas las 18 horas (y todo el día) me encontraba en Uceda, Guadalajara a unos 450 km del lugar señalado por la denunciante. Es evidente que no pude llegar al lugar señalado en la 'denuncia'", asevera en su escrito.

Una víctima de Biedma

Además, el exjuez aprovecha este escrito para presentarse como una víctima de la magistrada que instruyó el caso del hermano del presidente del Gobierno llegando a calificar esta última denuncia como "falsa" y como una "nueva represalia" contra él. Según asegura, la audiencia provincial de Badajoz "apartó a la denunciante Beatriz Biedma" de la denuncia que le interpuso su ahora exmujer por malos tratos.

Biedma tuvo que hacerse cargo del mismo después de que Sáenz de Tejada recusara a la juez de violencia de género por ser amiga su exmujer, también magistrada. Según Sáenz de Tejada, Biedma también fue "apartada" tras recusarala por "enemistad manifiesta" contra él. "La razón de ser apartada fue, que la hoy denunciante me AMENAZÓ con acciones legales mientras instruía mi causa y PREJUZGO CUAL IBA A SER EL RESULTADO DEL PROCEDIMEINTO", asegura Sáenz de Tejada, que acabó condenado y perdiendo su plaza como magistrado por violencia psicológica sobre su exmujer.

Sáenz de Tejada llega incluso a denunciar una especie de conspiración urdida por la juez Biedma, que se habría reunido con otros jueces de Badajoz para tomar "represalias" contra él. Además, asegura que su hermana, Manuela Biedma, abogada de Beatriz, lo ha insultado en redes sociales. Aporta, para ello, una captura de una cuenta en la que en ningún momento se identifica a Manuela Biedma, ya que su nombre de usuario es "marita".