Tardón reclama documentación a Interior y Salvamento Marítimo por la invasión de Ceuta y llama a 6 cargos a declarar

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha firmado un auto en el que reclamaba a distintos organismos numerosa documentación con el objetivo de seguir ampliando la investigación sobre la invasión de Ceuta. Así, también ha llamado a declarar a seis cargos de la Policía y el Gobierno autonómico como testigos para los días 27 y 28 de octubre.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un informe a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 en el que pedía numerosas diligencias para hacer acopio de información sobre la entrada masiva de inmigrantes producida el pasado 30 de julio desde suelo marroquí. Además, la juez estaría investigando las comunicaciones o monitorizaciones que un "organismo público" pudiera haber mantenido con los invasores durante el asalto a la ciudad española.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez pide numerosa documentación a varios organismos, destacando la que pide a los dependientes del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

"Requiérase al Ministerio del Interior, Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, Jefatura Superior de Policía de Ceuta, Ciudad Autónoma de Ceuta y al Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa, que coordina el servicio de Salvamento Marítimo en la zona de Ceuta, para que remitan toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el inicio del periodo investigado (30 de julio de 2026) hasta la recepción del oficio judicial acordando la presente medida", asevera la magistrada en una de sus diligencias.

Además de a estos organismos dependientes de la cartera de Marlaska, la juez requiere diferente documentación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). A este, le exige "los informes de inteligencia que se hayan generado en el seno del grupo de seguimiento de Marruecos; ampliar las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta, ya solicitadas del CIFAS en el previo requerimiento que por este órgano judicial se hiciera al mismo en ejecución del previo Auto de esta Instructora del 16 de septiembre de 2026, en el mismo intervalo temporal entre los días 15 de julio a 7 de agosto de 2026; y La interceptación sobre la frontera en Ceuta del programa Santiago, en el mismo intervalo temporal".

Asimismo, pide al Ejército de Tierra "todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta en el intervalo de tiempo" citado; además de un informe al que se hace referencia en los documentos desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, pide a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta que "procedan a la identificación de la persona identificada como 'Ahmed', residente en Benzú, y posible interlocutor constante y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, así como de los guardias civiles y/o policías que hubiesen podido contactar y tenido interlocución con el mismo, y, una vez identificados, procédase a señalar su declaración como testigos".

Requerimientos a la ciudad autónoma

Asimismo, la juez pide al Gobierno de Juan Jesús Vivas que le haga llegar todos y cada uno de los informes que desarrollan la afectación que la invasión ha tenido en los servicios públicos y en la vida de los ceutíes. Entre las posibles materias afectadas, destaca la educación, la sanidad, economía e infraestructuras públicas tales como las propias playas en las que acamparon los inmigrantes irregulares. A todos ellos, según asegura en el auto, hizo referencia el presidente Vivas en su declaración como testigo.

En cuanto a la afección que la invasión ha tenido a la economía ceutí, la juez también pide a la Cámara de Comercio que realice un informe relativo a los daños económicos que ha podido sufrir la ciudad autónoma.

Por último, llama a declarar a tres consejeros del Ejecutivo en calidad de testigos para el día 27 de octubre entre las 10 y las 12 horas. En concreto, pide la testifical de Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, encargado de Presidencia y Gobernación; Nabila Benzina Pavón, al frente de Sanidad y Servicios Sociales; Alejandro Ramírez Magaña, vicepresidente y portavoz del Ejecutivo ceutí. Para el día siguiente, la juez Tardón programa las testificales de tres policías nacionales: un inspector y dos subinspectores, que habrían estado presentes en el operativo posterior a la invasión.

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