Una juez de Madrid imputa a Ignacio Escolar y a eldiario.es por injurias contra Julio Iglesias

La titular del Juzgado de Instrucción Número 25 de Madrid, Raquel Robles, ha imputado al director de eldiario.es, Ignacio Escolar; al periódico y a las dos periodistas que firmaron la información que acusaba al cantante Julio Iglesias de maltrato a sus trabajadoras por la posible comisión de un delito de injurias y otro contra la integridad moral.

Las periodistas Ana Requena Aguilar y María Ramírez Fernández publicaron una ristra de informaciones en las que señalaban directamente al cantante Julio Iglesias de tener un trato vejatorio y machista con las trabajadoras de su domicilio. Estas informaciones se trasladaron a una denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional contra el cantante por parte de dos extrabajadoras de su casa. El órgano judicial archivó el caso por falta de competencia, pero la causa podría reabrirse después de un informe del fiscal González Mota.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez de Madrid imputa tanto a las dos periodistas que firmaron la información como al director y al subdirector de eldiario.es: "Se admite a trámite la querella formulada por la Procuradora DOÑA ESTHER ANA GÓMEZ DE ENTERRÍA BAZÁN en nombre y representación de DON JULIO IGLESIAS DE LA CUEVA, contra DON IGNACIO ARSENIO ESCOLAR GARCÍA, DON JUAN LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ, DOÑA ANA REQUENA AGUILAR, DOÑA MARÍA RAMÍREZ FERNÁNDEZ, DOÑA ELENA MARÍA CABRERA MONTERO y contra la mercantil EL DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L., titular del periódico digital eldiario.es, por presuntos delitos de injurias con publicidad y calumnias y de un delito contra la integridad moral".

En este marco, la juez ordena llamar a los citados periodistas vinculados al mencionado periódico a declarar en calidad de imputados el próximo 16 de diciembre del presente año a las 9:15 horas de la mañana. Asimismo, pide a la mercantil que designe a una persona que declare en nombre del periódico en calidad de imputada, para que así pueda hacerla llamar también con nombres y apellidos a la declaración fechada para el mes de diciembre.

"Requiérase al representante legal de la mercantil EL DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L., titular del periódico digital eldiario.es, para que en el plazo de quince días designe persona para ser oída en declaración en calidad de investigada en relación con los hechos atribuidos a dicha persona jurídica, en los términos previstos en el Art. 31 bis del Código Penal, y en relación con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y, cumplimentado dicho requerimiento, dése cuenta para acordar lo procedente", explica.

Estas diligencias se dan después de la presentación de una querella por parte del equipo jurídico de Julio Iglesias, liderado por el letrado José Antonio Choclán, y después del informe de la Fiscalía de Madrid. Este último sí que difiere de la decisión de la juez, ya que informaba a favor de imputar a los citados periodistas por la comisión de un posible delito contra la integridad moral, pero rechazaba que hubiese indicios suficientes como para imputarles por las presuntas injurias realizadas contra el cantante.

Se retoma el debate en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional había archivado la causa de las extrabajadoras contra Iglesias, que fue acusado de abuso sexual, explotación laboral y trata de seres humanos. El archivo se dio después de que informase en este sentido la teniente fiscal Marta Durántez. Pero ahora el fiscal González Mota ha contradicho a su jefa asegurando que la Audiencia Nacional sí que tiene competencias. Por ello, la decisión se encuentra ahora en manos de la Fiscal de Trata.

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