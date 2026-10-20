A prisión los dos detenidos en Irún por terrorismo

La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión para el hombre de 34 años y la mujer de 22 detenidos el pasado sábado en Irún acusados de delitos de terrorismo.

Los arrestados, vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, han pasado a disposición de la Audiencia Nacional este martes después de ser detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza en la comisaría de Irún en la que ellos mismos se presentaron junto a un abogado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado prisión para ambos detenidos, que responden a las iniciales M.G.I. y A.V.G, por los delitos de los artículos del Código Penal 571 por organización o grupo terrorista; el 550 bis por resistencia grave a la autoridad y el 557, que contempla delito de desórdenes públicos.

También la Fiscalía les imputa delitos recogidos en los artículos 566 y 568, que castiga el depósito de armas y la tenencia y tráfico de sustancias explosivas.

Los dos detenidos cuentan con "antecedentes relevantes", según indicó el Departamento de Seguridad en un comunicado, en el que no especificó a qué tipo de antecedentes se refiere.

La investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Escoriaza (Guipúzcoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".

El pasado sábado, los dos detenidos se personaron voluntariamente en la comisaría de Irún junto a un abogado y fueron arrestados.