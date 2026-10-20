Abascal llama a echar a Sánchez en las urnas para evitar la "inmigración masiva" y el "caos" de Francia

Santiago Abascal, ha alertado este martes de que España irá por el mismo camino que Francia en caso de que Pedro Sánchez siga en el Palacio de La Moncloa y ha urgido a los españoles a votar el próximo 29 de noviembre a favor de la "prosperidad, libertad, orden, seguridad y desarrollo económico" para evitar así la "inmigración masiva, precios imposibles, inseguridad, caos, violencia y subdesarrollo" que se está viviendo en estos momentos en muchas ciudades de Francia.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el presidente de Vox ha explicado que los comicios constituyen más que "una elección concreta". "Se decide el rumbo de las próximas décadas", ha advertido, poniendo como ejemplo el desastre que está viviendo Francia que muchos califican ya de estado fallido.

"Si habrá prosperidad, libertad, orden, seguridad y desarrollo económico basado en energía, tecnología e inteligencia artificial o si habrá inmigración masiva, precios imposibles, inseguridad, caos, violencia y subdesarrollo. Si habrá civilización o sumisión", ha comparado Abascal, que ha afirmado que "sólo Vox lo tiene claro" y que ha propuesto al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo un acuerdo en el Senado para frenar el pacto de Sánchez con la extrema izquierda radical.

Abascal propone al PP un acuerdo en el Senado para frenar el pacto de Sánchez con la extrema izquierda

Parte de este caos que vive España se encuentra en el estado del sistema ferroviario. Y, por si fuera poco, el ministro Óscar Puente ha bromeado sobre las averías de los trenes en un bochornoso vídeo en La Sexta. Algo que Abascal ha criticado duramente diciendo que "el ministro Puente se ríe del estado de las vías. Riéndose de Adamuz. Riéndose del pueblo al que saquean y maltratan. España no puede seguir sufriendo a esta gentuza un minuto más. Hay que llenar las urnas", instando a los españoles a votar a la derecha para echar de una vez a Sánchez de La Moncloa.