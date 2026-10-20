Ceuta retira más de 300 toneladas de basura de los asentamientos de inmigrantes desalojados

Un gran operativo de limpieza trabaja a contrarreloj en varios puntos estratégicos de Ceuta. Tras la evacuación de casi medio millar de personas que acampaban en la ciudad desde las invasión, las brigadas municipales han tomado el relevo para desmantelar las infraestructuras provisionales y recuperar el espacio público en tiempo récord.

El operativo de choque, activado inmediatamente después de que la Policía Nacional procediera a la retirada de los ocupantes este pasado domingo, ha reunido a más de 200 operarios. En el dispositivo participan activamente los trabajadores de la empresa pública de limpieza (Servilimpce), reforzados por personal y maquinaria pesada de las firmas privadas Makerel, Africana, y Áridos y Transportes del Estrecho.

Las labores de acondicionamiento se concentran de forma intensiva en los puntos donde la concentración de inmigrantes era superior, como las inmediaciones de las naves del Tarajal, los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y el entorno vecinal de las barriadas de Poblado de Regulares y Los Rosales.

Hasta la fecha, los equipos desplegados han recogido un volumen ingente de desechos que ya supera las 300 toneladas. Entre los materiales retirados predominan toneladas de cartones, maderas, plásticos y todo tipo de enseres abandonados con los que se habían levantado refugios temporales durante los últimos meses.

🔴¿Cómo pueden los inmigrantes de #Ceuta generar tantísimos kilos de basura? Los servicios de limpieza no dan abasto. Mirad y flipad 👇🏻 pic.twitter.com/EqVqHD8yeY — Susana Burgos (@burgosusana) September 8, 2026

Dada la dureza y la complejidad de las tareas sobre el terreno, desde la Ciudad Autónoma se ha querido reconocer públicamente la labor de los efectivos movilizados, agradeciendo el "esfuerzo y el duro trabajo" que están desempeñando estos trabajadores con el objetivo de que estas zonas vuelvan a estar "limpias y saludables".

Con el avance constante de la maquinaria pesada y el ritmo incesante de las brigadas de recogida, las autoridades prevén que la restitución total de la normalidad en estas zonas concluya en las próximas horas. La prioridad del plan de choque no se limita únicamente a la retirada física de los restos de los campamentos, sino que contempla también labores posteriores de restauración e higienización en profundidad para erradicar cualquier riesgo sanitario y permitir que los vecinos de estas barriadas puedan recuperar plenamente el uso y disfrute de su entorno.