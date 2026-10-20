Óscar Puente vuelve a convertir su cargo en material para el espectáculo. La Sexta ha publicado hace apenas tres horas un vídeo promocional de la participación del ministro de Transportes en Cara al Show, el programa de Marc Giró, en el que una avería ficticia de un ascensor da pie al responsable del ferrocarril español a bromear sobre los problemas de Renfe. "Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya", suelta Puente cuando la megafonía anuncia que el ascensor permanecerá parado más tiempo de lo habitual.

La visita está prevista para este miércoles, pero el vídeo ya ha dejado una imagen difícil de superar o de dar más pena: el ministro encargado de garantizar el buen funcionamiento del transporte ferroviario se presta a hacer chistes sobre sus deficiencias. Y lo hace después de la tragedia de Adamuz, que dejó 46 muertos el pasado enero, y mientras los usuarios continúan padeciendo incidencias en la red cada día.

En la grabación, de 57 segundos, el ministro llega al ascensor de Cara al Show y pide que le lleven a La Sexta. Tras una breve interacción con quienes están dentro, la megafonía anuncia: "Por una avería del sistema, el ascensor estará parado más tiempo del habitual". La respuesta del titular de Transportes llega de inmediato: "Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya". El vídeo promociona el programa de este miércoles, en el que Marc Giró recibirá también a María Patiño y Fito Páez.

Puente no ha dudado en rematar la promoción compartiendo el vídeo en su habitual cuenta de X con un comentario que le da más juego a sus bromas de mal gusto. No es la primera vez que utiliza la red social como escaparate de su faceta más personal, con mensajes y ataques a sus adversarios. En esta ocasión, el blanco de la broma es su propia área de responsabilidad, retratando las deficiencias comunicativas del ministro en un momento en el que el ferrocarril sigue bajo escrutinio.

Si sobrevivo a esto… pic.twitter.com/ft6oxK4veq — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 19, 2026

Un AVE incendiado hace apenas seis días

La actualidad ferroviaria tampoco ayuda a presentar las incidencias como una simple anécdota. El pasado 12 de octubre, un tren de Renfe que circulaba hacia Figueras sufrió un incendio a la altura de Ricla, en Zaragoza. El incidente obligó a desalojar a los pasajeros e interrumpió durante horas la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, en plena operación de vuelta por el Día de la Hispanidad.

El convoy había salido de Atocha a las 14:27 y la incidencia afectó al tramo entre Calatayud y Zaragoza. Finalmente, fueron evacuadas 283 personas y dos viajeros necesitaron asistencia sanitaria tras sufrir mareos. Los bomberos tuvieron que extinguir el fuego y la circulación se reanudó de forma paulatina después de inspeccionar la infraestructura.

46 muertos y una investigación bajo sospecha

El contexto hace que el chiste resulte especialmente inoportuno. El 18 de enero de 2026, un tren de Iryo descarriló cerca de Adamuz, en Córdoba, e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia. El accidente causó la muerte de 46 personas y abrió una crisis sobre la seguridad ferroviaria que exige esclarecer las causas del siniestro y depurar las responsabilidades que correspondan.

Las dudas no se han disipado. Isabel López López, investigadora de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), denunció ante el Congreso la falta de transparencia e independencia del procedimiento. Según explicó, los informes técnicos elaborados por los profesionales sufren modificaciones cuando llegan a instancias superiores. La investigadora reclamó que se respete el criterio de quienes trabajan para determinar qué ocurrió.

Mientras los investigadores plantean dudas sobre el procedimiento y las familias de las víctimas esperan respuestas, Puente ha optado por sumarse a una promoción televisiva en la que las averías ferroviarias se convierten en un recurso cómico.