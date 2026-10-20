El CNI detalla a Tardón la llamada con Delegación de Gobierno antes de la invasión: "Habló de un acuerdo con Marruecos"

El informe que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió a la juez María Tardón la pasada semana acerca de los avisos a Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior sobre la invasión de Ceuta revela el contenido de la famosa llamada de once minutos que uno de los agentes mantuvo con el entonces jefe de Gabinete del delegado de Gobierno, Gonzalo Sanz.

El ya exdelegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, aseguró no conocer el contenido de la llamada de once minutos que revelaron los mensajes desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez. En estos mensajes enviados el 29 de julio —dos días antes de la invasión—, ya se advertía de que la difusión de los mensajes que alentaban a la invasión de Ceuta había alcanzado cotas muy altas, llegando a 180.000 personas.

En el informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, los agentes de inteligencia revelan a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 la conversación que se mantuvo con el jefe de Gabinete, en la que alertaban de una posible invasión de magnitudes mayores a las anteriores crisis migratorias. La conversación se produce a las 21:34 horas, cuando el jefe de Gabinete llama al agente del CNI después de no haberle respondido al mensaje que advertía de los 180.000 seguidores a las 13:54 horas.

En la conversación, Sanz "transmite que la situación sigue siendo igual de preocupante y añade que se habría alcanzado un acuerdo con Marruecos para la devolución de los inmigrantes que estaban entrando en Ceuta". "Al preguntarle por el formato de la expulsión, JGAB DELGOB Ceuta —Gonzalo Sanz— dice desconocer la forma, lugar o vía, si bien lo importante en este momento era evitar que Ceuta se pudiera ver desbordada al haberse superado las capacidades de acogimiento", explica el informe sobre la llamada.

De hecho, el jefe de Gabinete del máximo representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta reconoce que se estaban tomando medidas ineficaces: "Señala que se iba a declarar el Nivel 3 de Contingencia por parte de Protección Civil y que, aunque no era la mejor medida, era la única que por el momento parecía viable".

En este sentido, el jefe de Gabinete habría preguntado al agente de inteligencia hasta qué punto era relevante la cifra de los 180.000 seguidores de los grupos que alentaban a asaltar la ciudad autónoma. El agente muestra que la preocupante cifra es muy significativa y que podría desembocar en una crisis mayor a la ocurrida en 2021, cuando se alcanzaron cifras récord de entradas masivas irregulares, únicamente superada por la que tendría lugar al día siguiente de la referida conversación telefónica.

"CNI Ceuta (NIP 8281) señala que, a la vista de esa cantidad de usuarios, aunque solo hubiera un 10% que intentara acceder, el volumen de migrantes que accedieran a la ciudad podría ser superior al registrado en el episodio ya vivido en 2021", asevera el informe. En este punto, el CNI no solo traslada esta información a Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior, sino que también hace lo propio con los servicios de inteligencia marroquíes, a los que considera "conscientes y conocedores de la extensión, dimensión, fecha y hora de la posible entrada forzada".

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