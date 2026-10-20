El Gobierno de Barbón admite el colapso de los autobuses universitarios tras las quejas de alumnos

Después de las numerosas críticas por la saturación en el servicio de transporte universitario de Asturias, el Gobierno socialista de Adrián Barbón ha reconocido este martes que los autobuses sufren una sobreocupación en la que ya están trabajando.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha explicado que aunque el transporte universitario por carretera funciona con normalidad e incluye 48 conexiones, sí es cierto que el incremento en el número de usuarios se corresponde con el elevado precio de los carburantes y a la rebaja del precio de la tarjeta Conecta.

Desde el Partido Popular consideran que la situación ha sobrepasado al Ejecutivo regional. El diputado del PP en el Parlamento autonómico Pedro de Rueda ha puesto de manifiesto las "numerosas quejas" de estudiantes sobre la saturación del servicio y las deficiencias en el control de acceso a los autobuses en los servicios desdoblados.

De Rueda ha centrado la problemática en la línea Viesques-Oviedo, donde se registran problemas de exceso de ocupación. El parlamentario popular ha denunciado que muchos alumnos se quedan en las paradas sin poder subir a los vehículos porque estos llegan completamente llenos, por lo que ha preguntado al Ejecutivo si ya ha puesto en marcha medidas para solucionar este problema de demanda.

Justificación del consejero

Por su parte, el consejero ha explicado que tanto el aumento del precio de los carburantes como la rebaja a 20 euros del abono han motivado que numerosos usuarios, entre ellos alumnos universitarios, hayan renunciado al coche compartido para desplazarse en autobús. A este respecto, Alejandro Calvo ha detallado que algunas líneas han experimentado un notable incremento en sus trayectos, citando como ejemplo la ruta que transcurre por Viesques y Nuevo Roces, cuyo número de viajeros ha crecido un 40% este año.

Debido a esta elevada afluencia, la Administración regional ha tenido que desdoblar el servicio para habilitar dos itinerarios diferenciados: uno con salida directa desde Viesques y otro que realiza el recorrido con paso por Nuevo Roces.

No obstante, el consejero ha admitido la presencia de limitaciones operativas para dotar de refuerzos a la totalidad de la red. Así, Calvo ha precisado que, mientras la línea principal entre Oviedo y Gijón ha contado con hasta 23 servicios de refuerzo en el "centrobús", la capacidad de respuesta en las rutas secundarias se ve condicionada por la disponibilidad de autobuses y conductores.

Asimismo, el responsable autonómico ha subrayado que los servicios técnicos reportan necesidades semanalmente para adaptar la oferta a los picos de demanda del ciclo universitario, los cuales varían según el día de la semana.