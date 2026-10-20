El Supremo acata la amnistía a los condenados por el 1-O entre reproches a la "injerencia invasiva" de Conde-Pumpido

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado extinguida la responsabilidad penal de los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 —que no de los fugados— en un auto lleno de reproches al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por su ponencia para amnistiar a Dolors Bassa, en la que incluía ataques al Supremo.

La mayoría izquierdista del Tribunal de Garantías aprobó por siete votos a cinco la ponencia de Conde-Pumpido para amnistiar a Bassa, lo que produjo que el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, levantase la orden de detención contra los fugados de la Justicia: Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Supremo aprueba dejar sin efecto la inhabilitación a los condenados Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, en aplicación de la Ley de Amnistía. Así, declara la nulidad de los autos del Supremo que consideraron que la Ley de Amnistía excluía su aplicación al delito de malversación de los condenados en la causa del procés, por concurrir un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Además, da parte al Ministerio de Justicia para que se eliminen los antecedentes penales de los condenados por el referéndum. Para ello, asume en su integridad la parte dispositiva del Constitucional.

Sin embargo, la Sala de lo Penal critica duramente la resolución del Tribunal de Garantías y a su presidente: "La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia". En este marco, el auto del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena recrimina a Conde-Pumpido que el Constitucional incluye "consideraciones que son manifiestamente prescindibles" y que atacan directamente a los magistrados del Supremo.

De hecho, el auto da un paso más y habla de una "drástica contradicción" no ya con el Supremo, sino que se trata de una contradicción con su propia jurisdicción. "La mutación del Tribunal de garantías constitucionales en una última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978 al definir las CAUSA ESPECIAL/20907/2017 8 relaciones entre los jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley (art. 117.1 de la CE) y quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar "'las garantías constitucionales'".

El Supremo llega a definir la actuación del Constitucional como una "reducción teológica" que les lleva a una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables" y a distanciarse del "sentido cómun" y la lógica". Asimismo, coincide con la crítica que el juez Llarena realizaba este lunes al Constitucional en la que recalcaba que, al haber un voto particular de cinco de los magistrados del Tribunal de Garantías, se aconsejaba haber reparado en los calificativos contra el Supremo.