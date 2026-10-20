La Guardia Civil detiene en Almansa a dos ladrones especializados en asaltar a ancianos

La Guardia Civil detiene a dos individuos acusados de integrar un grupo itinerante dedicado al robo de personas de edad avanzada mediante la técnica delictiva conocida popularmente como el 'cogotero'. Los arrestados son un varón y una mujer de 51 y 54 años, respectivamente, y de nacionalidad colombiana que se habían afincado en Valencia.

La investigación arrancó el pasado mes de agosto tras la denuncia interpuesta por un vecino de avanzada edad y con movilidad reducida. La víctima relató que, escasos minutos después de retirar 1.200 euros en una sucursal bancaria de la localidad albaceteña, fue abordada en un supermercado cercano donde guardaba el efectivo en el compartimento de su andador. Los autores aprovecharon un despiste para sustraerle la totalidad del dinero que había sacado sin que pudiera oponer resistencia ni se diera cuenta en el acto.

Vigilaban a los clientes del banco

El método de la banda destacaba por una meticulosa división de funciones y un alto grado de profesionalización criminal. Mientras uno de los implicados entraba en la oficina simulando realizar gestiones burocráticas ordinarias para vigilar a los clientes que retiraban sumas elevadas de efectivo, el otro esperaba fuera. Acto seguido, transmitía a su compinche la descripción física y los movimientos del objetivo mediante auriculares inalámbricos ocultos para iniciar un seguimiento discreto.

Utilizaban tretas de distracción

A la hora de perpetrar la sustracción definitiva, los delincuentes no dudaban en recurrir a diversas tretas, desde arrojar monedas al suelo o fingir una petición de auxilio hasta el pinchazo deliberado de ruedas de vehículos con punzones metálicos. Maniobras de las que se servían para desvalijar a las víctimas en pleno estado de confusión, mientras trataban de solventar el percance técnico.

La operación policial culminó cuando los investigadores sorprendieron a los dos sospechosos apostados en la terraza de una cafetería próxima a varias oficinas bancarias de Almansa, donde realizaban tareas de vigilancia para fijar un nuevo objetivo. En el momento del arresto, los agentes les intervinieron útiles para inutilizar neumáticos, prendas destinadas a camuflar su aspecto físico, equipos de comunicación y una tarjeta bancaria sustraída a la que habían raspado los datos de identificación.

Asimismo, las pesquisas han revelado que la arrestada utilizaba múltiples identidades falsas y acumulaba diversas órdenes judiciales de búsqueda, detención y averiguación de paradero emitidas por juzgados de instrucción de Madrid, Valencia y Salamanca. Las diligencias han sido remitidas a los tribunales de Almansa, mientras el Instituto Armado mantiene las pesquisas abiertas ante la sospecha fundada de que existan más víctimas en diferentes provincias españolas.