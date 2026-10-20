Indignación en el Tribunal de Cuentas: "La causa del 1-O se ha archivado sin que se dictara sentencia en 7 años"

El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano ha desatado una gran indignación interna tras archivar la causa contra el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y otra treintena de encausados por el desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior. Todo ello, después de que el tribunal no haya dictado sentencia en 7 años. El archivo se acordaba la semana pasada en aplicación de la Ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "la indignación del tribunal no es como consecuencia directa del archivo de la causa, sino por el hecho de que la consejera encargada de la causa, Elena Hernáez, decidiera hace meses no dictar sentencia sobre el procedimiento y en su lugar presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

"El Tribunal Supremo en su sentencia sobre el golpe del 1-O, dictada en octubre de 2019, encomendó al Tribunal de Cuentas analizar la responsabilidad contable de los golpistas. Sin embargo, 7 años después el procedimiento se ha archivado en aplicación de la Ley de amnistía sin que hubiera sentencia del propio Tribunal de Cuentas", añaden.

Cabe destacar que Elena Hernáez, consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, fue designada a propuesta del PP de Pablo Casado tras alcanzar un acuerdo de renovación del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional con el PSOE de Pedro Sánchez en noviembre del 2021.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el Tribunal de Cuentas ha estado casi 10 años trabajando en la responsabilidad contable de los golpistas del 1-O en balde. El archivo del procedimiento por la amnistía molesta, pero lo que realmente indigna es que ni siquiera el tribunal que preside Chicano llegara a dictar sentencia previamente. No es la primera vez que sucede esto con la consejera Elena Hernáez, ya que algunos procedimientos relacionados con los ERE del PSOE de Andalucía que eran su responsabilidad han corrido la misma suerte".

Recordamos que el Tribunal Constitucional sentenció que la acción exterior del 1-O era inconstitucional y el Tribunal de Cuentas aprobó en el Pleno de abril del año 2019 un informe que analizaba la responsabilidad contable de la Generalidad de Cataluña tras dedicar un total de 417 millones de euros a promocionar el golpe fuera de nuestras fronteras a través de las llamadas embajadas catalanas y el Diplocat.

El informe sólo obtuvo un voto en contra durante su aprobación en el Pleno del Tribunal de Cuentas, e incluso recibió el aval de su presidenta actual Enriqueta Chicano. Sin embargo, de los 417 millones denunciados inicialmente, el tribunal sólo llegó a reclamar únicamente 3,4 millones en un solo procedimiento en el que se unificaron los gastos de la acción exterior y del propio referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El archivo de la causa

Según consta en la resolución del Tribunal de Cuentas en la que se archiva el caso del 1-O, no se ha demostrado que los gastos del proceso independentista se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea. El órgano indica que los encausados llevaron a cabo los gastos vinculados al referéndum ilegal y a la denominada "acción exterior" de la Generalidad desarrollada desde 2011 a 2017 con el fin de difundir en el ámbito internacional el proceso independentista, "un hecho sobre el que no ha existido real controversia entre las partes y que, por lo demás, cuenta con sólido sustento probatorio".

"Al no haber quedado acreditada, en relación con los hechos aquí enjuiciados, una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en la vertiente relativa los gastos contemplados en su presupuesto, y debiendo considerarse incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía los referidos gastos por los que los demandantes reclaman responsabilidades contables en este proceso jurisdiccional, debe concluirse que procede aplicar lo establecido y, en consecuencia, declarar extinguidas las presuntas responsabilidades contables que podrían derivar", concluye.

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