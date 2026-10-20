La dana Adam deja al menos cuatro muertos, más de 2.000 evacuados y lluvias históricas en el Mediterráneo

La dana Adam comienza a perder fuerza después de un fin de semana marcado por las lluvias torrenciales, las inundaciones y los rescates en distintos puntos de España. El temporal, que llegó a la Península el sábado 17 de octubre, ha dejado al menos cuatro fallecidos, más de 2.000 personas evacuadas y cientos de intervenciones de los servicios de emergencia. Este martes se ha localizado además el cadáver de un agricultor en la marjal de Pego-Oliva, aunque todavía se investiga si su muerte está relacionada con las inundaciones.

La Comunidad Valenciana ha sido la región más castigada, especialmente el sur de Valencia y el norte de Alicante, donde las precipitaciones han superado los 700 litros por metro cuadrado. Aunque la situación ha mejorado en estas provincias, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este martes avisos por lluvias y tormentas en Baleares y Cataluña.

Según el último balance publicado por la Agencia EFE, las inundaciones han dejado cuatro víctimas mortales: tres en la Comunidad Valenciana y una en Cataluña. Dos de los fallecimientos se han registrado en Oliva y otro en Sagunto, ambos municipios valencianos, mientras que la cuarta víctima se ha contabilizado en territorio catalán.

La magnitud del episodio se refleja en los registros de precipitaciones. El consejero valenciano de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que se trata de la tercera lluvia más intensa registrada en la historia de la Comunidad Valenciana. Las acumulaciones extraordinarias han provocado el desbordamiento de cauces, la inundación de viviendas y bajos comerciales y el aislamiento de numerosos vecinos, que han tenido que ser auxiliados por los equipos de rescate.

Más de 2.000 evacuados

La Guardia Civil ha evacuado a 2.141 personas y rescatado a otras 496 desde el inicio de la dana en la Comunidad Valenciana. De los rescates efectuados por el instituto armado, 423 se han producido en Valencia y 73 en Alicante, según el balance difundido a última hora del lunes y recogido por Europa Press.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad Valenciana ha contabilizado 1.713 incidentes relacionados con el temporal: 1.202 en la provincia de Valencia, 492 en Alicante y 19 en Castellón. La Agencia EFE también ha informado de más de un millar de rescates realizados durante la jornada del lunes mediante diferentes dispositivos terrestres y aéreos, una cifra que comprende actuaciones de distintos servicios de emergencia.

Las consecuencias del temporal llevaron a las autoridades valencianas a imponer restricciones de movilidad en numerosos municipios. La Generalitat ordenó confinamientos preventivos en las zonas más expuestas al riesgo de inundación, especialmente en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, donde el agua anegó calles y viviendas y dificultó las comunicaciones.

No obstante, la mejoría meteorológica permitió levantar durante la noche del lunes los últimos confinamientos que permanecían vigentes. La medida afectaba a Bellreguard, Daimuz, Miramar, Oliva y Piles, en Valencia, así como a Jávea, Pego y Els Poblets, en Alicante.

El Gobierno valenciano también acordó desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y rebajar la emergencia a situación 1. Pese a ello, se han mantenido dispositivos de vigilancia y rescate ante la posibilidad de nuevas incidencias.

Las inundaciones dejan importantes daños

Las inundaciones han afectado a numerosas viviendas, garajes, establecimientos y carreteras de la Comunidad Valenciana. En algunas localidades próximas al litoral, la acumulación de agua ha dificultado el regreso de los vecinos a sus hogares y ha obligado a mantener habilitados alojamientos provisionales.

La Generalidad ha confirmado que continúan disponibles dos albergues, situados en Jávea y Oliva, en colaboración con Cruz Roja, para atender a las personas que no puedan regresar a sus viviendas o se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este martes de que trece carreteras permanecen cortadas en ambos sentidos por las inundaciones, principalmente en Alicante, Valencia, Córdoba y Sevilla. Entre las vías afectadas figura la autopista AP-7, cerrada entre los kilómetros 770 y 774, a la altura de Torre de la Horadada y Pilar de la Horadada, en Alicante. También continúan interrumpidas varias carreteras secundarias de Valencia y Andalucía, según EFE.

Uno de los principales problemas tras la disminución de las precipitaciones es la evacuación del agua acumulada. Según ha explicado Valderrama, las confederaciones hidrográficas han comunicado que los caudales de los ríos están descendiendo lentamente, aunque persisten dificultades para desaguar hacia el mar en determinados municipios costeros.

Los equipos de emergencia tienen previsto comenzar este martes las tareas de achique en los sótanos y espacios subterráneos inundados. La Generalidad también mantendrá medios aéreos de forma preventiva por si fuera necesario efectuar nuevos rescates.

Baleares y Cataluña siguen pendientes del temporal

Mientras la situación comienza a estabilizarse en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña siguen pendientes de la evolución de las precipitaciones. El archipiélago balear ha sufrido inundaciones, cortes de carreteras y problemas en el transporte aéreo, especialmente en Ibiza y Formentera, donde las autoridades llegaron a activar avisos de nivel rojo.

🚨 Despliegue preventivo de la #GuardiaCivil en Illes Balears por la #Dana #Adam. 👮Mantenemos vigilancia activa en zonas inundables de #Ibiza y #Formentera, preparados para el auxilio de personas si fuera necesario. ¡Mucha precaución! 🌧️👮‍♂️ pic.twitter.com/Diu8SMX2oA — Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026

El temporal también afectó al aeropuerto de Ibiza, donde se registraron cancelaciones y desvíos de vuelos. La UME fue movilizada en Ibiza y Mallorca para colaborar con los servicios de emergencia, mientras que el Gobierno balear adoptó medidas preventivas, entre ellas la suspensión de la actividad lectiva.

En Cataluña, la dana ha provocado la muerte de una mujer que fue arrastrada por una riera en Cabrera de Mar, en Barcelona. Según informó EFE, el cuerpo fue localizado a unos seis kilómetros del lugar donde había desaparecido.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha mantenido activos los avisos por precipitaciones intensas hasta la mañana de este martes. Pese a ello, la Agencia Catalana del Agua ha descartado crecidas importantes de ríos y rieras, mientras que las autoridades siguen pendientes de posibles incidencias.

Andalucía también ha registrado numerosas emergencias. Según Europa Press, la Agencia de Emergencias de Andalucía había gestionado 673 incidencias relacionadas con las lluvias y tormentas entre el mediodía del sábado y la tarde del lunes. Entre los sucesos registrados figura una mujer herida por la caída de una cornisa en Córdoba.

La Aemet prevé una mejoría progresiva

La Aemet espera que la dana Adam pierda intensidad durante este martes y dé paso a una situación meteorológica más estable en buena parte del país. Sin embargo, las precipitaciones todavía pueden ser fuertes en Baleares y Cataluña, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

Según explicó el portavoz de la agencia, Rubén del Campo, las lluvias han alcanzado cantidades extraordinarias. En Pego, Alicante, se registraron 632 litros por metro cuadrado en 36 horas, de los que casi 430 cayeron en apenas seis horas. En ese mismo intervalo, Oliva acumuló 351 litros y Miramar, 316.

El portavoz de la Aemet también advirtió de que los terrenos saturados por las precipitaciones anteriores pueden aumentar el riesgo de inundaciones, incluso cuando las cantidades de lluvia sean inferiores a las registradas durante los momentos más intensos del episodio.

La previsión apunta a que las tormentas asociadas a la dana continuarán hasta el miércoles, cuando las precipitaciones quedarán principalmente restringidas al norte peninsular y a las zonas montañosas de Canarias. A partir de entonces se espera un ambiente más estable, con temperaturas propias del otoño.

Pese a la mejoría, Protección Civil recomienda mantener la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios por carreteras inundadas y no atravesar cauces o ramblas con agua. Las tareas de limpieza y recuperación continuarán durante los próximos días, mientras los servicios de emergencia y las administraciones evalúan los daños ocasionados por el temporal.