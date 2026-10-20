La dana Adam deja al menos seis muertos y más de 2.000 evacuados en la Comunidad Valenciana

La dana Adam comienza a perder fuerza después de un fin de semana marcado por las lluvias torrenciales, las inundaciones y los rescates en distintos puntos de España. El temporal ha dejado al menos seis fallecidos vinculados a las inundaciones, más de 2.000 personas evacuadas en la Comunidad Valenciana y numerosas incidencias.

Mientras los servicios de emergencia continúan con las tareas de recuperación, la Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cadáveres, uno en la Marjal de Pego-Oliva, en Alicante, y otro en la costa de Menorca, sin que por ahora se haya confirmado su relación con el temporal.

Dos fallecimientos bajo investigación

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo este martes del cadáver de un agricultor en la Marjal de Pego-Oliva, una zona gravemente afectada por las inundaciones de la dana Adam. Los agentes trabajan para esclarecer las circunstancias de su muerte, incluida la posible relación con las inundaciones.

También permanece abierta la investigación sobre el cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años recuperado el lunes por la tarde frente a Cala Brut, en la costa de Ciudadela, en Menorca. El servicio de emergencias 112 recibió el aviso después de que se avistara un cuerpo a unos 25 metros de la costa. Los bomberos de Ciudadela recuperaron el cadáver, que vestía únicamente un traje de baño.

Ante la ausencia de denuncias por desaparición, consideran que podría tratarse de un extranjero de vacaciones o residente en la isla sin familiares. La autopsia, prevista para este miércoles, ayudará a determinar las circunstancias del fallecimiento.

Más de 2.000 evacuados en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha sido una de las regiones más castigadas por el temporal, especialmente el sur de Valencia y el norte de Alicante, donde las precipitaciones han alcanzado cantidades extraordinarias. La Guardia Civil ha evacuado a 2.141 personas y rescatado a otras 496 desde el inicio de la dana. De estos rescates, 423 se produjeron en Valencia y 73 en Alicante, según el balance difundido el lunes y recogido por Europa Press.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad Valenciana contabilizó 1.713 incidentes relacionados con el temporal: 1.202 en Valencia, 492 en Alicante y 19 en Castellón.

La mejoría meteorológica permitió levantar durante la noche del lunes los últimos confinamientos preventivos que seguían vigentes en Bellreguard, Daimuz, Miramar, Oliva y Piles, en Valencia, así como en Jávea, Pego y Els Poblets, en Alicante. El Gobierno valenciano también acordó desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias y rebajar la emergencia a situación 1.

Pego y Els Poblets habilitan oficinas para los damnificados

Con el descenso de las precipitaciones, los municipios afectados han comenzado a organizar la atención a los vecinos y la recuperación de las zonas inundadas. Los ayuntamientos de Pego y Els Poblets abrirán este miércoles oficinas para ayudar a los damnificados a documentar los desperfectos y tramitar las ayudas y reclamaciones correspondientes.

En Pego, el servicio estará ubicado en la Cámara Agraria. El consistorio recomienda fotografiar los daños para dejar constancia de los desperfectos. También habilitará parcelas para depositar restos de material rústico y desechos, mientras que el ecoparque y el servicio de recogida de residuos estarán operativos para gestionar los materiales reciclables.

El Ayuntamiento ha señalado además que está dando prioridad a la recuperación de caminos para facilitar el acceso de los vecinos a sus viviendas.

En Els Poblets, el servicio funcionará en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en colaboración con la oficina local de Mapfre. El horario será de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Los afectados podrán recibir orientación para comunicar los siniestros al Consorcio de Compensación de Seguros y a sus aseguradoras.

El consistorio aconseja hacer fotografías y vídeos de los desperfectos antes de limpiar o reparar las zonas dañadas y conservar las facturas de los gastos urgentes. Para recibir atención, los vecinos deberán aportar el DNI, las escrituras de la vivienda o el contrato de alquiler, los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y las pólizas de seguro.

Continúan los trabajos para retirar el agua

Las inundaciones han afectado a viviendas, garajes, establecimientos y carreteras. La Dirección General de Tráfico ha informado de cortes en trece vías en ambos sentidos, principalmente en Alicante, Valencia, Córdoba y Sevilla. Entre ellas figura la AP-7, cerrada entre los kilómetros 770 y 774, a la altura de Torre de la Horadada y Pilar de la Horadada, en Alicante.

El consejero valenciano de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que los caudales de los ríos están descendiendo lentamente, aunque persisten dificultades para evacuar el agua hacia el mar en determinadas zonas costeras. Los equipos de emergencia prevén continuar las tareas de achique en sótanos y espacios subterráneos.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la dana pierda intensidad, aunque todavía pueden registrarse precipitaciones fuertes en Baleares y Cataluña. En Pego se acumularon 632 litros por metro cuadrado en 36 horas, de los que casi 430 cayeron en apenas seis horas, según los datos citados por el portavoz de la agencia, Rubén del Campo.