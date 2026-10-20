La Fiscalía recurre la vuelta a semilibertad del exjefe etarra Olarra Guridi otorgada por el Gobierno vasco

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria contra la resolución en la que se volvía a acordar la semilibertad para el exjefe de la banda terrorista ETA Juan Antonio Olarra Guridi.

Olarra Guridi fue uno de los máximos responsables del aparato militar de ETA hasta su detención en Francia en 2002. Acumula condenas que superan los 2.000 años de prisión por diversos delitos terroristas. Entre ellas, fue condenado a 34 años por ordenar el asesinato del médico y militar Antonio Muñoz Cariñanos, cometido en Sevilla en octubre de 2000; a 35 años por el intento de asesinato del diputado socialista José Luis Asenjo en Málaga en julio de ese mismo año; y a 1.000 años por ordenar el atentado con coche bomba contra el subsecretario Juan Junquera en Madrid, en noviembre de 2001, que causó 95 heridos.

El Gobierno vasco —la Consejería de Justicia a manos del PSOE— le otorgó el tercer grado; pero el pasado mes de julio el juez de la Audiencia Nacional revocó la semilibertad por considerar que todavía no se habían constatado los factores positivos que recomiendan otorgar el tercer grado. Ahora, la Consejería de Justicia ha vuelto a concederle la semilibertad y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto un recurso con el que vuelve a contradecir a los responsables penitenciarios vascos.

El recurso presentado reitera que se ha dado una "progresión prematura", ya que todavía solo han pasado cinco meses desde que se revocara la situación de semilibertad para el exdirigente etarra. Por ello, se considera que no se adecúa a los requisitos que estableció el auto citado en el punto anterior. Ello, a ojos de la Fiscalía, no permite hacer un estudio ponderado de la evolución del interno, lo cual es esencial para adoptar el régimen de semilibertad.

"En esta tipología delictiva hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, incardinados dentro del ámbito terrorista, ya que este ha sido condenado por delitos de asesinato y otros que han causado múltiples lesionados", asevera el Ministerio Público, que recuerda que no será hasta 2032 cuando se debe producir la liberación plena, lo que considera un "período excesivamente largo" en tercer grado. Además, el Ministerio Fiscal resalta la "escasa reparación del daño" que el exjefe etarra ha llevado a cabo para con sus víctimas.