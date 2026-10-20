Las víctimas de Adamuz, "indignadísimas" con Puente por su vídeo sobre Renfe: "Se atreve a bromear con 46 fallecidos"

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, ha expresado a Libertad Digital la indignación de los afectados por el vídeo promocional de La Sexta en el que Óscar Puente bromea con las averías de Renfe mientras permanece atrapado en un ascensor. "No me esperaba jamás que alguien responsable de la infraestructura ferroviaria pudiera reírse de su propia gestión, con 46 muertos que tiene encima de la mesa", denuncia Samper, que también recuerda que el accidente dejó más de 400 heridos.

"Estamos indignados desde el primer día con su gestión", afirma el representante de las víctimas, que reprocha al ministro su falta de atención a las familias y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en una reunión celebrada en marzo. Según explica, la asociación trasladó a Puente 15 peticiones y, meses después, no ha visto cumplida ninguna. Tampoco ha recibido respuesta a una nueva solicitud de reunión presentada hace aproximadamente un mes y medio.

La reacción llega después de que La Sexta publicara un vídeo promocional de la participación del ministro en Cara al Show, el programa de Marc Giró, prevista para este miércoles. En la grabación, Puente escucha por megafonía que una avería mantendrá parado el ascensor más tiempo de lo habitual y responde: "Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya". El titular de Transportes ha compartido también el vídeo en sus redes sociales con el comentario "Si sobrevivo a esto...".

"Se presenta a hacer el payaso"

Samper asegura que las víctimas recibieron el vídeo con una profunda indignación y que varios familiares de los fallecidos están especialmente afectados. "Yo estoy indignadísimo, no, lo siguiente", afirma a Libertad Digital. El presidente de la asociación explica que, en un primer momento, le costó creer que la grabación fuera real: "Me ha costado creérmelo al principio, pensaba que era inteligencia artificial".

El representante de las víctimas reprocha a Puente que no haya atendido sus reclamaciones mientras sí participa en espacios de entretenimiento en los que se ironiza sobre el funcionamiento ferroviario. "Lejos de atender esa demanda y de atendernos a nosotros mismos personalmente, se presenta en un programa de televisión a hacer el payaso, porque es lo que hace, el payaso, y se atreve a bromear con una cosa tan delicada como 46 fallecidos", denuncia.

15 peticiones incumplidas y sin respuesta

El presidente de la asociación relata que la reunión con Puente se celebró en marzo, después de que las víctimas solicitaran un encuentro con el ministro. En aquella cita, explica, trasladaron un documento con 15 cuestiones que necesitaban resolver y el responsable de Transportes se comprometió a estudiarlas. Sin embargo, Samper sostiene que no se ha cumplido ninguna.

Entre las reclamaciones figuraba que Puente viajara a Huelva para reunirse personalmente con los afectados. "La primera era venir a Huelva a ver a las víctimas, que dijo que iba a venir y todavía lo estamos esperando", señala.

También pidieron agilizar el pago de las indemnizaciones, que, según denuncia Samper, todavía no habían recibido todos los afectados. Otra de las cuestiones planteadas fue que las bajas laborales de algunos damnificados fueran reconocidas como accidentes de trabajo, una situación que, asegura, sigue sin resolverse.

La asociación ha intentado volver a reunirse con el ministro, pero tampoco ha obtenido respuesta. "Le pedimos una reunión también hace un mes y medio y ni ha respondido siquiera", lamenta Samper. Preguntado por el canal de comunicación con el departamento, explica que las peticiones se trasladan a través de la jefa de gabinete, sin que reciban contestación: "No nos atienden, no contestan siquiera".

Puente fuera de Transportes

Samper también vincula la respuesta política a la tragedia con la proximidad de las elecciones. La asociación espera que el apoyo que han recibido de distintas formaciones se traduzca en compromisos reales y no quede reducido a una estrategia para captar votos. Según enumera, representantes de Vox, el PP y Adelante Andalucía se han acercado a mostrar su respaldo, además de algunas personas del PSOE a título particular.

"Este señor no puede volver a repetir en su puesto". Samper ha recordado que los vallisoletanos no lo quisieron como alcalde y critica que, pese a ello, fuera nombrado ministro de Transportes. "Ya la población de Valladolid no lo quiso como alcalde, no era válido como alcalde y resulta que lo asciende a ministro de Transporte, donde se ha visto también su clara incompetencia", ha afirmado. Por ello, ha insistido en que: "No podemos consentir que este señor vuelva a ser responsable de un ministerio de Transporte".

Para Samper, resulta incomprensible que Puente se preste a bromear sobre las averías de Renfe mientras mantiene sin resolver las peticiones que las víctimas le trasladaron hace meses. "A ver si se acaba esta historia porque es que nosotros tampoco nos lo creemos", concluye.