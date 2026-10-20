La Fundación NEOS celebró este lunes en el auditorio de la Mutua Madrileña el foro "Ceuta: de la debilidad al despertar", un acto que volvió a llenar el aforo y que reunió a Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y presidente de NEOS; Ramón Pérez-Maura, director de Opinión de El Debate; Federico Trillo, exministro de Defensa; Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla y profesor de Relaciones Internacionales de la UNED; y Manuel Contreras, general de brigada de la Guardia Civil (retirado). La empresaria e influencer ceutí Verónica Pareja cerró el encuentro con un testimonio en primera persona de lo vivido en la ciudad desde los días 30 y 31 de julio.

Los ponentes coincidieron en que lo ocurrido en Ceuta no es un episodio aislado, sino la consecuencia de una política de cesiones que Marruecos ha interpretado como una señal de debilidad, y en que España necesita una estrategia sostenida, firmeza diplomática y medios suficientes para defender su frontera sur, que es también la de Europa.

Pérez-Maura abrió el foro calificando de "catastrófica" la gestión de la crisis y la contrapuso a la respuesta que se dio en Perejil: "lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que se ha hecho". Con casi treinta años de seguimiento de la política marroquí, sostuvo que resulta inverosímil que Rabat desconociera lo que ocurría y consideró una "agresión clarísima" que el buque insignia de la Armada marroquí permaneciera siete horas en aguas territoriales españolas. Reprochó al Gobierno haber ofrecido "varias versiones sobre cada uno de los hechos" y haber cedido en el Sáhara "a cambio de absolutamente nada", lo que a su juicio alimenta la percepción de debilidad.

Recordó además que el Parlamento Europeo pidió al Ejecutivo acelerar el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea. Para resumir la situación, se apoyó en un texto de Gustavo de Arístegui que subraya que Ceuta "eligió a España" y que la relación con Marruecos, socio indispensable, requiere claridad: "La ambigüedad no es prudencia, es una invitación".

Mayor Oreja: "La debilidad es una genética"

Mayor Oreja envió "un abrazo fuerte, emocionante, lleno de solidaridad y de cariño" a los ceutíes y situó lo sucedido en el marco de una política interior que, afirmó, "consiste siempre en dar la razón a quien compite en la soberanía nacional", en el País Vasco, en Cataluña y ahora también en Ceuta. De ahí, advirtió, una estrategia de "tierra quemada" que dificultará la tarea del próximo Gobierno. "La debilidad no es una consecuencia. La debilidad es una genética", sostuvo, para añadir que el "Frente Popular que nos gobierna necesita la debilidad de España" y que la mentira siempre la acompaña.

El presidente de NEOS comparó el momento actual con el verano de 1997: "Una gota colmó la paciencia de los españoles. Un crimen. Esta vez una mentira está produciendo el mismo efecto". Entonces, recordó, los españoles no pudieron ser perseverantes; ahora, insistió, "lo que hay que tener es fortaleza, inteligencia" y perseverancia. Reclamó como prioridad urgente que los "invasores" de Ceuta sean devueltos a Marruecos y advirtió de que "esto no termina el 29 de noviembre". Concluyó con un mensaje de esperanza: lo que suceda en Ceuta "puede significar el renacer no solo de Ceuta, sino el renacer de España".

Trillo: Ceuta es territorio nacional y lo ocurrido, una agresión

Federico Trillo agradeció a NEOS que traiga a Madrid un asunto que "no debemos dejar de recordar ni un solo día" y desgranó los fundamentos jurídicos de la españolidad de Ceuta: una ciudad que decidió seguir siendo España por voluntad propia hace cinco siglos —"hubo una autodeterminación ceutí en favor de España"— y cuya pertenencia reconoce de forma "indubitada" la Constitución de 1978. Subrayó que no es solo territorio del Estado, sino territorio nacional, y recordó que el artículo 8 encomienda a las Fuerzas Armadas defender la unidad y la integridad territorial de España.

El exministro de Defensa sostuvo que los hechos encajan en la definición de agresión de Naciones Unidas y de su Carta, y cuestionó que el Gobierno no haya activado los mecanismos de consulta y defensa colectiva previstos en la Unión Europea y en la OTAN. Frente a la crisis de Perejil, en la que España reaccionó porque se trataba de "una ofensa" y "una avanzada contra la dignidad nacional", lamentó que hoy el Ejecutivo esté "dispuesto a aguantar" una situación que sufren sus conciudadanos ceutíes.

Echeverría: una reivindicación "inválida, inaceptable e inamistosa"

Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, situó los hechos del 30 y 31 de julio como la segunda gran entrada masiva tras la de mayo de 2021 y lamentó que entonces "no se extrajeron lecciones aprendidas" ni se desarrolló el plan estratégico para ambas ciudades. Resumió la reivindicación marroquí en tres adjetivos —inválida, inaceptable e inamistosa— y explicó que Rabat actúa porque percibe a España en un momento de vulnerabilidad, en un escenario de guerra híbrida con varios frentes abiertos.

Como respuesta, planteó recuperar el tiempo perdido: reforzar la frontera, poner en marcha el plan estratégico para Ceuta y Melilla, dotarse de una estrategia "con mayúsculas" que recoja amenazas, intereses, herramientas y comunicación, y dejar claro a Marruecos que esos territorios "son y van a seguir siendo españoles". Advirtió, además, de que invocar la defensa colectiva de la OTAN o de la UE sin haber hecho antes los deberes "es de nuevo una demostración de debilidad".

Contreras: seguridad en el Estrecho, narcotráfico y presencia del Estado

El general Manuel Contreras, que fue mando único operativo de la zona del Estrecho, tuvo un recuerdo especial para "las caballas" y analizó la seguridad del sur de España como un conjunto — Estrecho, costas andaluzas, Ceuta y Melilla— que constituye la frontera sur de Europa. Describió la creciente confluencia entre las redes del hachís y la inmigración irregular, señaló que Marruecos ha utilizado la gestión de los flujos migratorios como herramienta de su política exterior y de negociación, y recordó que un análisis cronológico realizado durante su mando mostraba que los picos de llegadas coincidían con determinados acontecimientos políticos y diplomáticos. Calificó de "grave error" la desactivación del OCON-Sur en 2022.

Entre las medidas necesarias, defendió reforzar la inteligencia, revisar la cooperación con Marruecos, implicar más a las agencias europeas, atacar las finanzas de las mafias, dotar de protección jurídica y medios a los agentes, ampliar los órganos judiciales y articular una política migratoria ordenada. "Las fronteras deben ser controladas por los Estados, no por las mafias", concluyó, y el Estrecho debe ser "una vía de comunicación entre dos continentes, pero no una autopista para el narcotráfico".

Verónica Pareja: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"

El foro se cerró con el testimonio de Verónica Pareja, empresaria e influencer ceutí. Relató cómo la mañana del 31 de julio vio desde su balcón, frente a la costa, "una avalancha humana" llegar por el agua, y cómo ni la Policía ni el 112 pudieron darle respuesta porque estaban desbordados. Describió después un verano de miedo, con mujeres que no salen solas, niños que dejaron de ir al parque y playas "sitiadas", y preguntó: "¿Qué tiene que pasar para que nuestro miedo deje de ser subjetivo y empiece a importarles?".

Reconoció la labor del presidente de la ciudad, Juan Vivas, que "nunca se apartó de su pueblo"; recordó el 2 de septiembre, cuando "toda España se empadronó en mi ciudad", y valoró la visita de los Reyes como un "aliento" largamente esperado, que ahora debe traducirse "en hechos, en protección, en seguridad, en presencia de Estado". "No pido enfrentamientos, pido respeto", aclaró, antes de reclamar que se levante "un dique de contención tan firme, tan alto y sólido como sea necesario" y que se militarice la frontera, y de advertir de que hay familias que ya se plantean abandonar la ciudad. "Ceuta no es una ficha en un tablero geopolítico, no es una moneda de cambio", afirmó Pareja, y reclamó que España y Europa cumplan su responsabilidad con "una ciudad que no pide privilegios, sino protección". Concluyó con una promesa: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".