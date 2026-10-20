Piden al Supremo que apremie a la JEC con requerimientos de 24 horas y multas coercitivas por la Ley de Nietos

El Partido Iustitia Europa ha presentado alegaciones sobre una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en la que informaba al Tribunal Supremo de que comenzaría a enviar material electoral del voto CERA entre los días 24 y 30 de octubre. Desde el partido, piden a la Sala de lo Contencioso Administrativo que realice requerimientos inmediatos de información por la Ley de Nietos a la JEC con plazos de 24 horas y amenace con multas coercitivas si no se cumplen los citados plazos.

El Tribunal Constitucional discutirá este miércoles si admite a trámite el recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo buscando que el Tribunal de Garantías ordene al Supremo levantar la medida cautelar que pesa sobre el electorado que adquirió la nacionalidad mediante la conocida como Ley de Nietos. Mientras tanto, la Sala Tercera sigue avanzando en el caso ante unas inminentes elecciones generales.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la JEC informaba al Supremo de que comenzaría a enviar la información electoral a los votantes del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) esta misma semana; a lo que el Supremo abría un plazo de 24 horas para que las partes presentaran las alegaciones que creyesen convenientes. En este marco, Iustitia Europa ha pedido que se mantenga "la suspensión de los efectos electorales acordada respecto del colectivo comprendido en su parte dispositiva y aplicando inmediatamente la excepción correspondiente a quienes obtengan la certificación consular prevista por la Sala".

Además, pide al Supremo que habilite un plazo "improrrogable" de 24 horas para que tanto la JEC como la Oficina del Censo Electoral y la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares hagan llegar la siguiente información al Alto Tribunal:

- Las personas e inscripciones CERA efectivamente comprendidas en la medida cautelar - Los expedientes desglosados y los que permanezcan pendientes - Las certificaciones consulares expedidas y comunicadas - Los Registros Consulares responsables - El procedimiento establecido para mantener actualizada dicha información hasta el escrutinio - Las medidas adoptadas para impedir que una inscripción sometida a suspensión produzca efectos electorales durante las operaciones previstas en el artículo 75 LOREG

Todos estos apercibimientos deben ir, a ojos de Iustitia Europa, acompañados de "un apercibimiento personal y expreso de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, incluida la eventual imposición de las multas coercitivas previstas en el artículo 112 LJCA, su reiteración hasta la completa ejecución y, cuando concurran indicios suficientes, la deducción de testimonio para la exigencia de las responsabilidades penales que procedan, incluidas las que pudieran resultar de la legislación penal y electoral".

"Todas las actuaciones tendrán carácter preferente y urgente, habilitándose los días y horas necesarios, incluidos sábados, domingos y festivos, y computándose los plazos de hora a hora, sin que ninguna comunicación o trámite administrativo interno pueda suspender, interrumpir o ampliar los términos de DOCE y VEINTICUATRO HORAS fijados", explica el escrito sobre cómo cree que debe actuar el Supremo.

Subsidiariamente, es decir, si no se pudiesen adoptar las medidas descritas, pide al Supremo que suspenda el derecho a voto de cualquier persona que hubiese obtenido la nacionalidad por medio de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como Ley de Nietos.