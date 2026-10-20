Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción de la izquierda y a Ceuta, muy lejos de su normalidad.

El Tribunal Constitucional se inclina por que no voten los 'nietos'

Los letrados del Constitucional se posicionan en contra del recurso del Defensor del Pueblo por la Ley de Nietos. El recurso de amparo presentado por Ángel Gabilondo se votará mañana en el pleno pero, como explica Paco Cobos en Libertad Digital, los magistrados del Tribunal de Garantías consideran "prematuro" admitir el recurso porque todavía no se ha acabado la vía judicial en el Supremo, ya que el plazo de alegaciones no se ha acabado y el Alto Tribunal todavía podría dar marcha atrás con las medidas cautelares. La no admisión, como señala ABC en portada, "ha roto la unidad del sector progresista del TC" después de que varios vocales del bloque izquierdista, el que lidera Conde-Pumpido, coincidan con el ponente. Aun con todo, según La Razón, puede haber hasta tres votos particulares a favor del amparo.

PP y Vox condenados a entenderse para salvar el Senado 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/ZJWZCzHTeo — esRadio (@esRadio) October 20, 2026

En El Debate Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de "bordear la insumisión" por no trasladar a los consulados las resoluciones del Tribunal Supremo. Manos Limpias, por su parte, ha demandado a Gabilondo. El sindicato considera que pudo cometer un supuesto delito de prevaricación administrativa.

PP y Vox, condenados a entenderse

El Partido Popular y Vox se quedarían a 6 escaños de la mayoría en el Senado tras no presentar listas conjuntas. El acuerdo alcanzado in extremis el pasado viernes entre PSOE y el Frente Amplio, ocultado para evitar la reacción del PP, tendrá consecuencias en la Cámara Alta. Según la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, concurriendo por separado las derechas pierden 15 escaños y no alcanzan los 3/5 que permiten el control total de la Cámara Alta y abriría la puerta a renovar el Tribunal Constitucional sin el PSOE o activar el artículo 155. ABC desvela que Miguel Tellado, el portavoz parlamentario de los populares, llegó a plantear la coalición electoral y Vox la habría rechazado. Ahora, Génova ofrece a Abascal senadores por designación autonómica y grupo propio en la Cámara a cambio de que no presente candidatos en la mayoría de provincias. El Mundo asegura que Vox está dispuesto aunque tampoco descartan que algún candidato del partido figure como independiente en las listas populares.

La elaboración de las listas está provocando también más de un dolor de cabeza en las izquierdas. En Palencia ha dimitido en pleno la lista del PSOE por las imposiciones de Ferraz y no se descarta que el boicot se reproduzca en Badajoz, Burgos o Albacete, donde la dirección nacional del partido ha impuesto a sus candidatos orillando las preferencias de la militancia. En el Frente Amplio, lo adelanta El País, Mónica García ha renunciado a ir en las listas y le cede el puesto a Tesh Sidi.

La corrupción no abandona al PSOE

El Confidencial cuenta que el juez que investiga en la Audiencia Nacional la pieza separada sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE está analizando ya las donaciones que recibió Pedro Sánchez en las primarias con las que recuperó el control del PSOE en 2017, después de que el Tribunal de Cuentas le enviase los nombres de todos los donantes que aportaron dinero a la campaña. Ahora, la UCO emitirá un informe tras analizar las identidades y los pagos. Mientras, Alejandro Entrambasaguas aporta nuevos datos sobre el testigo de Anticorrupción en el caso de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Publica en El Debate que esta persona asegura que el botín del expresidente, obtenido a través de una mordida por llevar el AVE a Arabia Saudí, le fue entregado en 2019 y no en 2007 como dice él. De ser así, el delito ante Hacienda no habría prescrito.

La izquierda blanquea a los herederos de la ETA

La izquierda blanquea a los herederos de ETA en el 15º aniversario del fin de la actividad armada. Consuelo Ordóñez firma una tribuna en El Mundo en la que denuncia que quince años después "impera la ley del silencio y los presos salen libres burlando los requisitos". María San Gil, en La Tercera de ABC señala que "ETA no mata porque ya manda" y advierte de que "el blanqueamiento de la banda etarra, iniciado por Zapatero y continuado por Sánchez y su partido, será también el responsable de que en 2028 EH Bildu desbanque al PNV del Gobierno del País Vasco". En El País, hay que ir a la página 26 para encontrar el análisis de Luis R. Aizpeolea en el que lamenta que "el final del terrorismo etarra sigue sin reconocerse" y señala a Feijóo por "ignorar deliberadamente la evolución de EH Bildu hacia la moderación". Llaman moderación a la inclusión en las listas de Otegi del exdirigente de Herri Batasuna Floren Aoiz.

La izquierda radical quiere que arda Madrid

La amenaza de Manuela Bergerot, de Más Madrid según la cual "no habrá paz en las calles de Madrid", empieza a cumplirse. Ayer los profesores, que cumplen cinco días de huelga, impidieron la celebración de un acto de la consejera madrileña de Educación y después le organizaron un escrache a Isabel Díaz Ayuso. El País le da la vuelta a la noticia y acusa a la Policía de "cargar contra los profesores" que "bloquearon el acceso" a un acto de la presidenta regional. Okdiario, sin embargo, publica los chats de la extrema izquierda infiltrada en las protestas que demuestran sus verdaderas intenciones. En los mensajes dicen que "hay que quemar las calles como en Francia". El editorial de Libertad Digital señala que "La amenaza de Bergerot iba en serio. A poco más de un mes de las elecciones generales, los grupos extremistas ya han empezado a campar por las calles de Madrid ante la inacción criminal del delegado del Gobierno".

Ceuta, muy lejos de la normalidad

El Español avanza que el Gobierno de Juan Jesús Vivas va a llevar hoy mismo al Gobierno ante el Supremo por no ordenar "una sola expulsión". Los ceutíes están muy lejos de recuperar la ansiada normalidad. Las lluvias están arrastrando al mar las heces, la orina y la basura acumuladas desde julio en los desagües de Benítez. Lo cuenta El Faro de Ceuta que, además, publica imágenes de una espectacular persecución del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y un helicóptero a una embarcación en la que dos inmigrantes trataban de huir a la Península. Hay dos detenidos.

Mientras, avanza la investigación judicial. Libertad Digital publica que el informe que el CNI remitió a la juez María Tardón sobre los avisos a Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior sobre la invasión revela el contenido de la famosa llamada de once minutos que uno de los agentes mantuvo con el entonces jefe de Gabinete del delegado de Gobierno. En ella, Gonzalo Sanz trasmite al agente que "se habría alcanzado un acuerdo con Marruecos para la devolución de los inmigrantes que estaban entrando en Ceuta".

Europa sigue sumida en el caos

En Francia se ha impuesto el toque de queda en varias ciudades y Macron se va de gira internacional. El editorial de Le Figaro sostiene que "Durante años, la izquierda radical ha sido cómplice de su propio crimen. Y el gobierno observa el espectáculo, con los brazos colgando flácidamente, abrumado, en negación. La incapacidad del presidente para reconocer la desintegración de la nación y para responder a ella raya en el desprecio". En Italia, Meloni ha desplegado al Ejército en la ciudad de Milán mientras un conocido rapero, dice en Il Corriere: "Las cosas buenas no van a cambiar nada. Es hora de que el pueblo demuestre su poder". Y en Portugal en Correio da Manhã leo que en Oporto y Lisboa mantienen hasta fin de año la acampada y se suman a la huelga española del 11 de noviembre.