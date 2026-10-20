Tardón llama como testigos a los responsables de Policía y Guardia Civil de Ceuta por abrir la valla en la invasión

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha llamado a declarar como testigos a los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil de la ciudad autónoma durante la invasión de Ceuta para el próximo 26 de octubre.

La magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha firmado esta semana otro auto en el que reclamaba a distintos organismos numerosa documentación con el objetivo de seguir ampliando la investigación sobre la invasión de Ceuta. Así, también ha llamado a declarar a seis cargos de la Policía y el Gobierno autonómico como testigos para los días 27 y 28 de octubre. Además, la juez estaría investigando las comunicaciones o monitorizaciones que un "organismo público" pudiera haber mantenido con los invasores durante el asalto a la ciudad española.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada programa ahora dos testificales más para la próxima semana llamando a declarar como testigo a Lorenzo Juan Fages Cortés, quien fuera inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía —ya jubilado—, el próximo día 26 de octubre a las 10:00 horas de la mañana; y al teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta para el mismo lunes una hora después.

La magistrada ha tomado esta decisión después de pedir al Ministerio del Interior que identificase al responsable de la Policía que aparecía en un vídeo de la invasión en el que el dirigente discutía en una zona fronteriza con el teniente coronel de la Benemérita. De hecho, se trata de un vídeo en el que, según recuerda el escrito de la Policía Nacional, se muestra la apertura de la valla en Ceuta el día de la invasión; es decir, el momento en que las autoridades cedieron a la presión migratoria eliminando el control fronterizo.

"En el marco de las Diligencias Previas 0000064/2026 que se siguen en el Tribunal Central de Instancia, Sección De Instrucción, Plaza Nº 3 de la Audiencia Nacional con motivo de la entrada masiva que tuvo lugar el día 30 y 31 de julio y, en relación con los vídeos del momento de apertura de la valla en Ceuta el pasado 30/07/2026 publicados en diversos medios de comunicación y redes sociales (Ref. Nota Nº 1), en los que aparecen varios Guardias Civiles y varios Policías, por si fuera de interés para la causa, se COMUNICA: Que el Inspector Jefe que aparece en el mismo con visera y equipo de radio en la mano izquierda es Lorenzo Juan Fages Cortés, destinado en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta hasta el pasado 03/10/2026 en que pasó a situación de jubilación", explica el escrito del Ministerio.

Con ello, la juez intentará descubrir exactamente quién ordenó abrir la valla de Ceuta. No es la única diligencia que ha pedido la juez, que ha exigido tanto al citado Ministerio como a otros organismos que le hagan llegar numerosa documentación. Además, después de los citados el próximo 26 de noviembre, el martes 27 y el miércoles 28 declararán tres consejeros de la ciudad autónoma y otros tres cargos de la Policía Nacional.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com