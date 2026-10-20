Un experto en inmigración, sobre los oratorios clandestinos: "La inmigración islámica ha aumentado considerablemente"

Rubén Pulido, experto en inmigración, aseguró en una entrevista con Carlos Cuesta en La noche de Cuesta, de esRadio, que "la inmigración islámica en España ha aumentado considerablemente". Pulido apoyó esa afirmación en el crecimiento de los oratorios clandestinos, de los que, según explicó, el Ministerio del Interior no ofrece estadísticas, y en lo que le han trasladado fuentes de la Policía Nacional (escúchalo en esRadio).

La pregunta de Cuesta era concreta: quería saber qué porcentaje de inmigración islámica hay en España y cómo ha evolucionado. Pulido no dio un porcentaje ni cifras propias sobre mezquitas u oratorios. Basó su respuesta en indicios y en fuentes policiales a las que no puso nombre.

Una "gran asignatura pendiente" de Interior

Para el experto, el primer indicio está a la vista. "Solo hay que ver cómo aumentan el número de mezquitas, el número de oratorios clandestinos, que eso es una gran asignatura pendiente que tiene Interior y de la cual no arroja ningún tipo de estadística y ningún tipo de cifra", señaló.

Pulido insistió en que esa información existe, aunque no se publique. Según su versión, "un indicativo son esos datos que Interior no nos da, pero que sí lo sabe la Policía Nacional, sí que lo sabe la Comisaría General de Información, Servicios de Inteligencia". El experto no concretó si se trata de registros oficiales ni de qué periodo hablaba.

Lo que cuentan, según él, las fuentes policiales

La parte central de su argumento procede de conversaciones con agentes. "Fuentes de la Policía Nacional también han hecho saber en visitas que he tenido en Almería, en Valencia, en Barcelona, que todos esos oratorios clandestinos están creciendo en estos últimos años de manera exponencial", explicó.

De ese crecimiento, Pulido dedujo que la situación va más allá de la llegada de inmigrantes. A su juicio, el aumento de estos locales "sin lugar a dudas, es indicativo de que la inmigración islámica está creciendo". Añadió que también aprecia un factor de islamización dentro de la propia población española, y precisó que se refería a "segundas y terceras generaciones que caen en esas redes de islamización".

Pulido describió el tipo de espacios en los que, según sus fuentes, se reúnen estos grupos. Habló de "garajes, pisos y diferentes establecimientos que están siendo utilizados para profesar el islam ya de una forma más fundamentalista y más radical".

Aunque en la entrevista no detalló cuántos locales de este tipo hay en España, sí aseguró que "los oratorios salafistas, sin ir más lejos, por ejemplo en Barcelona, se han multiplicado considerablemente en los últimos años".

¿Por qué España?

La conversación había empezado por la situación de protestas en Francia. Pulido recordó que algo parecido ocurrió hace tres años y, a su juicio, no se legisló para controlar ese tipo de oleadas de delincuencia. Cuando Cuesta le preguntó si el problema podía trasladarse a España, respondió que sí y lo explicó así: "La mayor parte de la inmigración descontrolada proveniente del continente africano y del continente asiático en España está de paso y termina en esos países, termina en Francia, termina en Bélgica, en Alemania".

Según su análisis, el escenario cambiaría si esos países cambian de gobierno, aplican cuotas de remigración y blindan sus fronteras. En ese caso, "todo se quedaría aquí". Además, los solicitantes de asilo que pasaron por España serían devueltos y, en sus palabras, "retornarán al primer país en el que han entrado de la Unión Europea y llegarán aquí a España".

El experto puso una cifra a ese posible retorno. Citando estadísticas de la Oficina de Asilo y Refugio, habló de alrededor de medio millón de solicitantes de asilo de origen africano en los últimos seis o siete años que han acabado en otros países europeos y que podrían volver si se aplican cuotas de remigración. Sobre los implicados en las revueltas francesas, sostuvo que la mayoría tiene entre 18 y 30 años y que, aunque muchos son de segunda y tercera generación, en torno a un 20 o 30% son recién llegados.

Pulido añadió que las últimas revisiones del Pacto de Asilo contemplan la expulsión al país de primera entrada. También aseguró que las políticas de Meloni en Italia han redirigido rutas migratorias hacia España, con nacionalidades que antes llegaban a Italia y que ya empiezan a verse en Baleares, en Canarias y en la península. A su juicio, el riesgo es "convertir España en un estado tapón" y también "en un estado de retorno". Por eso, según dijo, España necesitaría más centros de acogida para albergar a esos retornados.