Santiago Abascal ha tenido que ser protegido por la Policía Nacional, que ha tenido que cargar contra los cachorros del BNG, la formación de extrema izquierda separatista gallega, que han lanzado adoquines y petardos este miércoles en La Coruña contra un acto de Vox de precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Por el momento, los altercados han dejado dos detenidos.

La visita del candidato de Vox a La Coruña se ha saldado con momentos de máxima tensión, altercados y cargas policiales en las inmediaciones de la plaza de María Pita. Un operativo de la Policía Nacional, compuesto por más de una decena de furgones, ha tenido que blindar los accesos a la zona de Puerta Real para separar a los simpatizantes de la formación de los más de un millar de manifestantes convocados por organizaciones estudiantiles, Galiza Nova, los cachorros del BNG y el Sindicato de Inquilinas.

Los violentos han gritado consignas contra Vox en el inicio del mitin y al concluir el acto ha estallado la violencia, registrándose forcejeos y enfrentamientos directos que han obligado a los antidisturbios a intervenir con cargas en uno de los flancos de la plaza.

Abascal ha asegurado que no cederán ante la presión de la izquierda y la extrema izquierda en las calles. "No hay coacción que pueda con nosotros", ha afirmado Abascal, que ha vaticinado que si llegan Partido Popular y Vox al Gobierno pondrán fin al acoso a los simpatizantes de su formación en los espacios públicos: "No será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad".

El Gobierno de Pedro Sánchez y la extrema izquierda están calentando la calle para meter presión contra el Partido Popular y Vox con el objetivo de movilizar al electorado de cara a las elecciones generales y que Sánchez pueda seguir en el Palacio de La Moncloa otros cuatro años más. Se ha podido ver en la acampada de Sol y también en diferentes actos en Madrid como el escrache de este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que tuvo que salir con escolta y con un cordón policial para evitar que los radicales le agredieran.