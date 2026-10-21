Carlos Cuesta, sobre la ley de nietos: "Nieto del franquismo será él, los demás lo que somos es nietos de España"

Carlos Cuesta, director de La Noche de Cuesta, en esRadio, dedicó su editorial a la ley de nietos, abriendolo con el titular del día: "El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de la ley de nietos tras tumbar el recurso del Defensor del Pueblo socialista". También repasó los disturbios de La Coruña durante un acto de Vox y la visita de Milei a Madrid.

"No ha tumbado el fondo"

Cuesta empezó con escepticismo sobre el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido: "¿Qué puede salir bueno de ahí? Se lo digo literalmente: nada, nada". Según explicó, el recurso del Defensor del Pueblo, Gabilondo, buscaba mantener en el censo "los famosos 400.000, 500.000 votos que no deberían estar en el censo, no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el Tribunal Supremo español".

El director recordó que, a su juicio, el Supremo advirtió de que, si esas personas votan, estará en riesgo "la veracidad, autenticidad, transparencia, regularidad de las votaciones españolas". Y añadió su lectura: "Vamos, traducido: que si votan, estaremos en riesgo de tener un pucherazo en España".

Sobre la resolución del Constitucional, Cuesta pidió prudencia. Según su explicación, el tribunal argumentó que "todavía no está agotada la posibilidad de recurso en el propio Tribunal Supremo, por lo tanto tendría que haberse agotado esa fórmula antes de acudir al Tribunal Constitucional". "¿Eso significa que ha tumbado el fondo? No ha tumbado el fondo. Lo que ha tumbado de momento es el recurso del Defensor del Pueblo", señaló. Calificó además el recurso de "ridículo" desde el punto de vista jurídico, porque "es de primero de constitucional". A su juicio, Gabilondo lo presentó "porque se lo ha ordenado Sánchez".

Cuesta dio también una segunda noticia: según explicó, un juzgado de Madrid ha admitido una querella por prevaricación contra Sofía Puente "por eliminar literalmente todos los requisitos que tenía aquella ley de nietos, y lo ha hecho sin pasarlo por el Parlamento".

"El censo queda conformado como está"

Según Cuesta, la suspensión acordada por el Supremo sigue viva, pero no se ha aplicado "porque el Ministerio de Exteriores no está dando los datos para poder extraer de ese censo los votos que corresponden a la ley de nietos o a la instrucción de Sofía Puente". Y puso plazo: "Tres días". "En cuanto pasen los tres días, el censo queda conformado como está", advirtió.

Cuesta repasó también varias informaciones periodísticas sobre las solicitudes. Mencionó casos de "mexicanos que resulta que su bisabuelo o tatarabuelo había nacido en 1821 en España" y el de Tres Cantos, "un municipio que oficialmente se constituyó en 1991, y le han dicho que tiene 200 votos procedentes de la Guerra Civil". Citó además la información de este periódico: "Hoy mismo en Libertad Digital publicábamos 1.000 empadronamientos falsos, ficticios, 1.000 asignaciones de nacionalidad y de voto", "en la zona del protectorado español en Marruecos, entre 1912 y 1956".

"Siempre es siempre"

El programa recuperó las palabras de Pedro Sánchez: "Para el Partido Socialista, y es lo que vamos a sostener siempre, tienen por supuesto el mismo derecho los nietos del exilio republicano a votar que los nietos del régimen franquista. ¡Faltaría más!". Cuesta replicó: "Nieto del franquismo será él, los demás lo que somos es nietos de España".

El director se fijó en una palabra. "Siempre es siempre. Siempre es antes, siempre es ahora y siempre es después", dijo, y más adelante añadió: "Y siempre puede significar después de las elecciones".

A partir de ahí planteó una hipótesis, que él mismo presentó como tal. Según las encuestas que mencionó, "toda la derecha sumaría 200, 210 diputados", y darle la vuelta con esos votos "va a ser complicado". Si el PSOE perdiera incluso con ellos, en su opinión, "se quedan sin argumentos". Por eso, a su juicio, al Gobierno podría interesarle que pasen los tres días sin que Exteriores entregue los datos y que la imagen pública sea "la de que el Tribunal Supremo le ha doblado la mano al Tribunal Constitucional". Sobre Conde-Pumpido, sostuvo que con esta decisión ha conseguido "lavar su imagen".

"Una batalla campal"

Cuesta enlazó esa hipótesis con la situación en la calle. Según relató, el delegado del Gobierno autorizó que una manifestación de extrema izquierda contra Vox terminara en la plaza de María Pita, donde se celebraba "un acto preelectoral de Vox totalmente reglado". El resultado, según describió: "Sillas volando, comercios destrozados, 12 agentes policiales heridos, heridos de verdad". A su juicio, la policía podría haber controlado los accesos a la plaza: "Se podría haber hecho perfectamente".

En Madrid, según contó, Milei "no ha podido ser recibido en presidencia de la Comunidad de Madrid" por las medidas de seguridad ante la Acampada Sol. "Se lo han tenido que llevar a las instalaciones del Canal Isabel II", explicó. Cuesta responsabilizó al delegado del Gobierno en Madrid, "porque tenía que haber desalojado esa acampada".

"De Sánchez me temo siempre lo peor"

Cuesta leyó después un párrafo de un voto particular presentado en el Supremo contra la suspensión, que a su juicio el PSOE "ya está analizando de forma muy detallada y detenida". El texto dice que la integridad del proceso electoral exige evitar que voten quienes carezcan de ese derecho, "pero exige con igual intensidad" "impedir que sean excluidos quienes, conforme a una situación jurídica vigente y no invalidada, reúnen los requisitos legalmente establecidos para ejercerlo".

Según su hipótesis, aunque el PSOE perdiera el 29 de noviembre, el Constitucional seguiría presidido por Conde-Pumpido durante un tiempo, y este "podría invocar este mismo principio". ¿Con qué fin? "Impugnar los resultados". "¿Va a ocurrir? Yo no lo sé", admitió. Y añadió: "de Sánchez me temo siempre lo peor, de Cándido Conde-Pumpido me temo siempre lo peor".

El programa, para finalizar, recuperó también las palabras de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz: "Y, por supuesto, este gobierno escucha el clamor social que pide un acceso a una vivienda asequible". Cuesta respondió con la frase que cerró el editorial: "El clamor social. Ya no valen los parlamentos. ¿Y de dónde salen los parlamentos? De las elecciones, por ejemplo del 29-N".