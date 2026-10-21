El choque de Milei con una periodista de la cadena SER: "Una visión propia de gente corta, vale para tu caso"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha protagonizado un enfrentamiento verbal con la periodista de la cadena SER Julia Molina durante su visita a España. Preguntado por si su presencia en el país incomoda al Partido Popular y Vox, el mandatario respondió que esa interpretación era propia de gente "corta intelectualmente y miserables políticos", antes de añadir: "Vale para tu caso". El intercambio se produjo a la salida de un acto en el que Milei participó tras llegar a España.

El enfrentamiento

Molina explicó posteriormente en el programa Hoy por Hoy que varios periodistas intentaron formular preguntas al presidente argentino al término del acto. La reportera le planteó una cuestión sobre la actitud de los dos partidos españoles: "¿Cómo se está tomando que PP y Vox apoyan esta visita, pero a la vez la esconden?".

Según su relato, Milei respondió con las descalificaciones dirigidas a ella diciendo que eso era "una visión propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso".

La periodista también señaló que el dispositivo de seguridad que acompaña al mandatario argentino tuvo una actitud "bastante dura" y aseguró que sus integrantes empujaron a un compañero del diario El País. Durante el acto, según la versión de Molina, Milei también había llamado corruptos a periodistas del diario argentino Clarín. "Está claro que no le gustan los periodistas a Milei", señaló la periodista de la cadena SER.

Milei arremete contra Pedro Sánchez

La visita del presidente argentino ha estado marcada también por sus críticas a Pedro Sánchez. Durante su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Milei calificó al dirigente socialista de "impresentable dictador".

Además, respecto a la lona desplegada por el PSOE en Ferraz con el texto "Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa", Milei manifestó: "Me encanta que me rechacen los socialistas".

El mandatario argentino quiso distinguir entre España y las decisiones de su actual Gobierno. Aseguró que el país ocupa "un lugar muy especial" en su corazón y expresó su agradecimiento por el papel histórico de España en América. Posteriormente, afirmó que los argentinos se consideran "herederos y beneficiarios" de la aportación española a la civilización occidental.