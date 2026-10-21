El fraude de los falsos menas: inmigrantes adinerados abandonan a sus hijos en España para conseguir manutención gratis

La Policía Nacional ha detenido en Granada a ocho inmigrantes africanos acusados de abandonar a sus hijos menores de edad tras haber entrado en España como turistas con visado. Los menores, que ya han sido devueltos a sus familiares, se presentaron en dependencias policiales, solos o acompañados de terceros, con el objetivo de obtener una autorización de residencia -que permite, con el tiempo, reagrupar a sus familiares- y, por otro, acceder a formación docente y manutención gratuita, en lo que supone una especie de 'erasmus gratuito'.

Estos inmigrantes han sido acusados de cometer los delitos de favorecimiento de la inmigración clandestina y el abandono de menores, ambos con penas de prisión y multas. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene abiertas más líneas de investigación y prevé más detenciones en las próximas semanas. Los investigadores han descubierto el incremento paulatino de dicha conducta ilícita. Desde el inicio de 2026, solo en la provincia de Granada se han detectado un total de 19 falsos menas.

La mayoría de los casos sigue el mismo patrón. Son menores que tienen padres con buen poder adquisitivo en sus países, la mayoría domina otros idiomas como el inglés y el francés, además de personarse en dependencias policiales con ropa de marca y en muy buen estado. Además, en muchas ocasiones manifiestan haber cruzado la frontera ocultos en medios de transporte como camiones.

Los falsos menas, que vienen de casa con la lección aprendida, aparecen en comisarías argumentando que se encuentran solos; muchas veces son acompañados por terceras personas e incluso familiares directos que ya son residentes en España. En la mayoría de los casos, notifican a la Policía que no se conocen o los han encontrado deambulando mientras que, en realidad, solo han pasado pocas horas desde que sus padres han retornado a su país.

No es la primera vez que ocurre estos falsos abandonos, en el País Vasco también han sido detenidas varias parejas marroquíes por delitos de sustracción y abandono de menores. Los hijos venían en avión y con artículos lujosos.