Bolaños se revuelve contra la juez por imputar a Sofía Puente: "Es una actuación de la ultraderecha"

El descontento cunde en el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños después de que una juez de Madrid haya admitido la querella contra Sofía Puente por cometer un supuesto delito de prevaricación administrativa en la instrucción de la conocida como Ley de Nietos.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, María Inmaculada Lova, ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente por su instrucción en la Ley de Nietos. Si bien la juez todavía no la ha llamado a declarar como investigada, la imputa al admitir la querella después de haber recabado la información pertinente de las anteriores querellas presentadas contra ella y el informe del Ministerio Fiscal, que se posicionaba en contra de la admisión a trámite.

Fuentes del Ministerio han tachado la admisión a trámite como una actuación de la "ultraderecha" perpetrada con el objetivo de minar la confianza en las instituciones. Desde el Ministerio de Bolaños se "lamentan" de que se "utilicen las instituciones" por parte de la "ultraderecha" para "perseguir política, social y judicial contra cargos públicos".

De hecho aseguran que la querella contra Sofía Puente es una "actuación torticera" para "recortar masivamente derechos constitucionales e intimidar a las personas comprometidas con valores progresistas y democráticos".

En este marco, desde el Ministerio defienden la honorabilidad y el buen hacer de Sofía Puente en la instrucción de la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permitió conceder la nacionalidad no solo a los descendientes de los exiliados del Franquismo; sino a todo aquel cuyo ascendiente se fuese de España entre el año 1936 y 1955, fuera cual fuera el motivo. Así, avalan el planteamiento del Ministerio Público y recalcan que la querella rechaza en junio de 2024 era "idéntica" a la ahora admitida a trámite.

Por el contrario, la juez ya pididó toda la información que los Juzgados manejasen sobre las anteriores querellas a petición de Sofía Puente y, aun así, ha creído conveniente imputar a la que fuera alto cargo del Ministerio de Bolaños.

Otro varapalo para el Defensor del Pueblo

En otra instancia, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo del Defensor del Pueblo para levantar la suspensión de las medidas cautelares que impiden votar a aquellos que no acrediten que recibieron la nacionalidad gracias a la ley votada en el Congreso y no a la instrucción.

Se trata de la primera vez en mucho tiempo que los bloques izquierdistas y conservadores se resquebrajan para votar sobre una resolución en el Tribunal Constitucional. Hasta el momento, los 7 magistrados izquierdistas liderados por el presidente del Tribunal de Garantías Cándido Conde-Pumpido se han impuesto frente a los 5 magistrados conservadores en los asuntos sensibles y delicados que afectaban de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez o al PSOE.