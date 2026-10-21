El PP lanza un dardo a Sánchez por su tuit de la pizza: "Te casaste con la contable de un 'negocio' que había cerca"

Pedro Sánchez ha vuelto a convertir las redes sociales en un escenario de confrontación política. El presidente del Gobierno ha recuperado este miércoles un antiguo tuit sobre una pizza del restaurante Luna Rossa para responder a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la okupación ilegal.

La réplica del CM (Community Manager) del PP en X no ha tardado en llegar y ha aprovechado la publicación para lanzar un dardo al jefe del Ejecutivo por la relación de su mujer, Begoña Gómez, con las saunas-prostíbulos de su padre, Sabiniano Gómez.

"Hoy que se habla tanto de pizzas quiero recordar este tuit memorable…", ha escrito Sánchez en X, donde ha compartido su publicación del 24 de diciembre de 2010: "Con mis colegas en el restaurante Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda".

Hoy que se habla tanto de pizzas quiero recordar este tuit memorable… https://t.co/KeRHbxynTn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

El mensaje original, que con los años se ha convertido en uno de los tuits más recordados del presidente, acumuló más de 57.000 'me gusta'. La recuperación del tuit por parte de Sánchez ha vuelto a despertar numerosas reacciones y ha generado miles de reproducciones en apenas unos minutos. Entre los comentarios destaca el del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha respondido con una sola palabra: "Jugón".

Sin embargo, la contestación del PP ha llevado la conversación a otro terreno. "Normal que te guste. Te acabaste casando con la contable de un 'negocio' que había cerca", ha publicado la cuenta oficial de los populares, en una alusión a la sauna Adán, uno de los establecimientos del padre de Begoña Gómez.

Normal que te guste. Te acabaste casando con la contable de un "negocio" que había cerca. https://t.co/qSZnzgRP74 pic.twitter.com/6ImKAB52QR — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

El zasca del PP por la sauna Adán

El PP pone la ubicación exacta del restaurante Luna Rossa, situado en la calle San Bernardo de Madrid, y su proximidad a la sauna Adán, el prostíbulo que fue uno de los negocios más lucrativos del suegro del presidente del Gobierno, Sabiniano Gómez.

Asimismo, el PP hace referencia a las tareas que Begoña Gómez desarrollaba en el negocio de su padre, como la gestión y la contabilidad.

El origen de este intercambio de tuits entre ambos partidos está en las declaraciones de Feijóo durante un acto sobre vivienda celebrado en Sevilla, en el que ha participado también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

El líder del PP ha denunciado las dificultades que encuentran algunos propietarios para recuperar sus viviendas cuando son okupadas ilegalmente. "Hay propietarios con miedo porque si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza ya nadie la puede sacar hasta dentro de varios años", ha afirmado.

Aparte del tuit de Sánchez, el PSOE también ha calificado de "falso" el argumento de que un ticket de pizza pueda impedir por sí solo recuperar una vivienda ocupada.

Por su parte, Feijóo ha situado la lucha contra la okupación entre sus prioridades de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre sus compromisos figura aprobar una nueva Ley Antiokupas durante los primeros cien días de un eventual Gobierno del PP, con el objetivo de permitir desalojos en un plazo de 48 horas. También ha planteado una nueva Ley del Suelo, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda.

El Luna Rossa se hizo famoso por el tuit

El restaurante Luna Rossa, situado en el número 24 de la calle San Bernardo de Madrid, es un establecimiento italiano de carácter familiar con cerca de tres décadas de trayectoria. Está dirigido por Anna Carla Zucchini y su marido, el pizzaiolo Cristian Ogea.

La repercusión del mensaje de Sánchez llegó hasta su carta. El local bautizó como pizza Cojonuda una de sus creaciones, elaborada con mozzarella fresca, Gorgonzola DOP, spianata picante calabresa y champiñones ecológicos Portobello.

No obstante, el propio Sánchez aclaró en el pódcast de La Pija y la Quinqui que aquel día había pedido una Diávola, y no la pizza que posteriormente recibiría el nombre de su tuit. "Esta pizza la hicieron a partir de mi tuit, pero yo creo que pedí la Diávola", explicó por aquel entonces el presidente.