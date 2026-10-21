El PSOE utilizó a varios de los nacionalizados de la Ley de Nietos en plena campaña electoral, a escasos días de las elecciones generales de 2023 en las que Pedro Sánchez consiguió revalidar el poder por la mínima.

En un vídeo electoral del PSOE en el Exterior consultado por Libertad Digital, varios de los extranjeros nacionalizados por el Ejecutivo relatan qué suponía para ellos haber conseguido el pasaporte español y agradecen en todo momento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por impulsar esta polémica ley.

"Mi nombre es Florencia y me consultaron acerca de qué implica ser ciudadana española. Bueno, en primer lugar, para todos aquellos que somos descendientes de españoles emigrados, recibir el reconocimiento de la nacionalidad española significa volver a sentir nuestra identidad, encontrar nuestras raíces y hacer causa justa con nuestros ascendientes", cuenta una nacionalizada que defiende el relato de que hay que hacer justicia por el exilio franquista.

"Mi nombre es Roberto, soy de Argentina, bisnieto de españoles, recientemente adquirí la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática de Pedro. La verdad que estamos súper contentos, tanto mi familia, primos, hermanos, como yo. Muchas gracias y vamos por más", explica uno de los muchos argentinos que ha conseguido el pasaporte español. Y es que no hay que olvidar que el país con más nacionalizaciones con esta norma es Argentina.

"Mi nombre es Mónica Esteves, vivo en Uruguay, nieta de españoles, y gracias a la Ley de Memoria Democrática y a Pedro, hoy yo, mis hermanos, mis sobrinos y a partir de ayer mi hija, tenemos nuestra nacionalidad. Estamos sumamente felices", relata una mujer uruguaya que ha conseguido que toda su familia tenga la nacionalidad española.

En este vídeo electoral del PSOE antes de las generales de 2023, los nacionalizados relatan cómo el Gobierno socialista ha sido clave para nacionalizar a sus familias enteras contando incluso a primos y lo agradecen afirmando que van a votar al PSOE.

Los socialistas compartieron este vídeo en diferentes cuentas de redes sociales con el título "los descendientes de españoles estamos muy agradecidos por eso votamos al PSOE" en una estrategia por amarrar todo el voto de la Ley de Nietos, que ha frenado el Supremo por considerarlo un "peligro fundado, real y serio" después de la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, que retorció la ley para conceder el pasaporte español al mayor número de extranjeros.