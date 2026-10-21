Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza el Tribunal Constitucional, la amnistía y las revueltas ante las próximas elecciones del 29 de noviembre.

El TC tiene en su mano frenar el pucherazo

Ayer el Tribunal Supremo confirmaba la aplicación de la amnistía a los condenados por malversación por el 1-O. Lo hizo, sin embargo, empleando en el auto un tono muy duro al Tribunal de Garantías al que acusa de "desdibujar el diseño del 78" con su "injerencia" en la aplicación del perdón. Reprocha que el alcance de las decisiones del Constitucional "se ha ensanchado hasta límites inéditos" y acusa al órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido de haber "mutado" a una instancia revisora de sus sentencias. Lo ha hecho con la amnistía y antes con los ERE. Y podría hacerlo hoy de nuevo porque la Corte de Garantías afronta una "decisión clave", como señala El Mundo en portada. Esta mañana se reúne el Pleno para decidir si admite a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo sobre el derecho a voto de los nacionalizados a través de la Ley de Nietos. Los bloques están divididos pero, como dice este diario en el editorial, "el Tribunal Constitucional no puede actuar como una jurisdicción omnímoda al servicio del poder político. Hoy tiene la oportunidad de demostrar que se pone un límite a sí mismo". ¿Hay esperanzas de que rechacen el recurso? Las hay, porque se ha roto la unidad de los bloques y hay magistrados izquierdistas que consideran "prematura" la admisión porque el TS aún no ha tomado una decisión, Pumpido incluido. La explicación, para La Razón, sería que "hasta él pueda entender que su toga esté ya demasiado sucia". Y con las elecciones generales en el horizonte ABC marca una tarea inaplazable al próximo Gobierno: "el retorno del TC a su terreno competencial propio para la recuperación del Estado de Derecho en España".

PP y Vox tienen en sus manos "limpiar" el TC

Una mayoría de 3/5 de PP y Vox en el Senado permitiría a las derechas renovar el Tribunal Constitucional sin contar con el PSOE. Ambas formaciones siguen negociando de manera discreta pero hay filtraciones a algunos diarios. La opción de que Vox renuncie a presentarse en algunas circunscripciones a cambio de que el PP le ceda senadores autonómicos no sería del agrado de Abascal, según Vozpópuli. El digital señala que el líder de Vox preferiría la inclusión de senadores propios en las listas del PP en aquellas provincias donde ellos se retiren. Y ¿en cuántas tendrían que dar un paso atrás? Según El Mundo en 17, según El País en 19.

En cualquier caso el editorial de LD urge a ambos partidos a ponerse "manos a la obra" porque "casi tan malo como el hecho de que Pedro Sánchez conservara la poltrona, sería que el sanchismo conservara, tras su derrota, la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional".

La pesadilla del PSOE se llama justicia

El juez que investiga el caso cloacas en la Audiencia Nacional ha dado al PSOE un ultimátum, un plazo de 48 horas que finaliza mañana, para que entregue la lista de abogados que trabajaron para el partido entre 2021 y 2025 y la documentación que justifique la contratación de esos servicios ante las sospechas de que Ferraz pagó a Leire Díez empleando bufetes como pantalla. El mismo juez, Santiago Pedraz, ha dado además luz verde para entregarle a Ismael Moreno las agendas de Santos Cerdán para indagar en su patrimonio, según adelanta LA RAZÓN.

Además, LD ha accedido a la declaración de Julito Martínez, supuesto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Admitió que el expresidente sabía que el Gobierno iba a rescatar a Plus Ultra antes de que se hiciese oficial y que confesó que pagó a 'What the Fav' sin que realizara trabajos porque las dueñas eran "las hijas de Zapatero".

La doble vara de medir el Gobierno con la vivienda

El Gobierno da por amortizada a Montse Mínguez y vuelve a hablar de vivienda. El PSOE trata de olvidar el escándalo de su exportavoz y para ello, lo publica ABC, ha apartado de sus listas a los cuatro diputados con más viviendas. Además, a través del Gobierno, intenta recuperar el paso en la crisis de la vivienda. Ayer aprobó un nuevo paquete de ayudas para zonas tensionadas e inquilinos universitarios. Sin embargo, las noticias que aparecen hoy en la prensa les devuelven a la realidad. La Radioteca de Dieter Brandau ha destapado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adjudicó al menos 17 pisos a la "pyme buitre" del arquitecto condenado por la sede del PP, Gonzalo Urquijo. Cinco de esas viviendas públicas que subastó la Tesorería General de la Seguridad Social, se encuentran en el distrito madrileño de Retiro, el mismo que el de Maricarmen. Esa misma Tesorería vendió edificios con procedimientos de desahucios abiertos, con un contrato de renta antigua vencido (como el de Maricarmen) y con okupas en todas las viviendas.

Europa a dos ritmos frente a las revueltas

Emmanuel Macron debería aprender de Giorgia Meloni que ha endurecido las medidas contra los menores que están participando en las revueltas de Milán. Y Sánchez de Portugal, donde han levantado las acampadas de Oporto y Lisboa. Allí, además el Parlamento ha decidido que cobrarán la atención médica a los ilegales.

Sobre las acampadas de aquí y los altercados de Francia escribe Federico Jiménez Losantos en El Mundo: "Allí —en Francia— como aquí, unidos por un antisemitismo descarado y bajo la bandera de Hamás, no sólo de Palestina, la izquierda y el islam están asaltando unos muros, los de Occidente, los de la libertad y la propiedad, que masones como el infatuado Macron, gemelo de Kerenski, han entregado a sus enemigos". En España tenemos la oportunidad de revertir la situación en las elecciones del 29-N si no, dice Federico "el decapitado campanil de Limoges serán la Cruz del Valle de los Caídos, la Giralda y el Pilar. Decía Pitita Maestre al asaltar la capilla de la Complutense: "Arderéis como en el 36". E Irene Montero: "Vendrán nuestros recortes y serán con guillotina". Avisados estamos".