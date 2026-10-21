El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de la Ley de Nietos tras tumbar el recurso del Defensor del Pueblo

El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ha decidido mantener la suspensión de los efectos de la Ley de Nietos tras tumbar el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente el derecho a voto de aquellas personas nacionalizadas supuestamente de forma irregular con la Ley de Nietos. Todo ello, por no poder diferenciar entre aquellos que lo hicieron conforme a la norma que se aprobó en el Congreso o entre los que se acogieron a los márgenes que planteó la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, que ha sido imputada por prevaricación.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "el Pleno del Constitucional ha rechazado admitir el recurso por 10 votos a 2. Los magistrados izquierdistas Ramón Sáez Valcárcel y Juan Carlos Campo han votado a favor de admitir el recurso del Defensor del Pueblo, mientras el presidente del Constitucional Conde-Pumpido se ha posicionado en contra de la admisión".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los magistrados izquierdistas Sáez y Campo han anunciado la presentación de sendos votos particulares, por lo que se resolverá mediante auto".

Se trata de la primera vez en mucho tiempo que los bloques izquierdistas y conservadores se resquebrajan para votar sobre una resolución en el Tribunal Constitucional. Hasta el momento, los 7 magistrados izquierdistas liderados por el presidente del Tribunal de Garantías Cándido Conde-Pumpido se han impuesto frente a los 5 magistrados conservadores en los asuntos sensibles y delicados que afectaban de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez o al PSOE.

El recurso del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo anunció la semana pasada en un comunicado que había decidido recurrir "tras haber recibido diversas peticiones de solicitud de amparo ante el Constitucional de particulares y entidades, y tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada Ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales".

"El vínculo entre ser español y el voto es indisoluble", afirmaba el citado recurso de amparo firmado por Ángel Gabilondo. "Resulta pues, desde una perspectiva de derechos fundamentales, harto problemática la posibilidad de privar, temporal o definitivamente, de este derecho fundamental. Podría, ciertamente, perderse la nacionalidad española [...]. Pero la condición de votante no la puede perder ningún español mientras lo sea, pues ni siquiera el Código Penal prevé la pena de pérdida del sufragio activo (elegir), sino del pasivo (ser elegido)", añadía.

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