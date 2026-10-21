'Julito' confesó que pagó a 'What the Fav' sin que realizara trabajos porque las dueñas eran "las hijas de Zapatero"

Julio Martínez Martínez ‘Julito’ reconoció en sede judicial que siguió pagando una "iguala" a ‘What the Fav’ a pesar de que dicha sociedad dejó de realizar trabajos para su empresa porque las dueñas eran "las hijas de Zapatero".

Martínez declaró como imputado el pasado 21 de julio ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra con el objetivo de colaborar con la justicia. ‘Julito’ era amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien le puso en contacto con Plus Ultra y con la que fuera n.º 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Libertad Digital ha tenido acceso a la declaración completa de Julio Martínez ante el juez Calama. A preguntas de su abogada María Dolores Márquez de Prado, Martínez reveló que siguió pagando una iguala a la empresa ‘What the Fav’, aunque ya no realizaba trabajos para él porque la sociedad era de "las hijas de Zapatero".

Abogada: Vamos a ver, una labor comercial. Entonces, el señor Zapatero, por lo que aparece en las facturaciones y lo que usted responde al Ministerio Fiscal, aporta una lista de personas a las cuales dirigir esos informes en una labor comercial. Es así lo que ha dicho. Entonces, esos informes son los informes genéricos de geoestrategia o de geopolítica, se nos explicó ayer el señor Zapatero, que se maquetan por What the Fav y se envían a esos posibles clientes.

Julio Martínez: Así es.

Abogada: Así es.

Julio Martínez: Con, digamos que se maquetan, o sea, los hace el presidente Zapatero y después entre Sergio, pues un poco le da. Se termina de dar la última redacción o lo que él entienda y se hace todo el trabajo por What the Fav. De hecho, los informes los envía What the Fav.

Abogada: Y a quién se ha enviado, quién los ha recibido, quién todo, o quién ha dejado

Julio Martínez: Es What the Fav, que hace, vuelvo a decir, la mejor gestión en ese sentido.

Abogada: ¿Hasta cuándo está haciendo esa gestión What the Fav, aproximadamente?

Julio Martínez: No lo recuerdo, vamos a suponer hasta el año 22.

Abogada: ¿Y luego no hacen ya más maquetación y más labor?

Julio Martínez: Desgraciadamente no.

Abogada: ¿Pero usted sigue pagando? ¿O análisis relevante sigue pagando?

Julio Martínez: Sigo pagando porque tengo una iguala y no tengo ningún motivo de dejar de pagar esa iguala.

Abogada: ¿Que no se trabaja?

Julio Martínez: Y desgraciadamente no hay capacidad de seguir dando trabajo. Porque no hay labor para poder seguirle quizá alguna específica, pero.

Abogada: Se paga sin que haya trabajo.

Julio Martínez: Se paga en función de la iguala, sí.

Abogada: Pero sin que se trabaje.

Julio Martínez: Sí.

Abogada: ¿Y cuál es la razón?

Julio Martínez: Te voy a explicarlo. Sí, porque son las hijas del presidente Zapatero, y tengo una iguala y la sigo pagando.

Delcy Rodríguez, interlocutora de ‘Julito’

Durante el interrogatorio, Julio Martínez también confesaba que realizaba directamente gestiones con Delcy Rodríguez:

Abogada: Vamos a ver, Turboven, que es una, la propiedad, o parte de las propiedades en Estados Unidos, tiene una, es una empresa productora de electricidad en Venezuela.

Julio Martínez: Es una empresa productora de electricidad por gas hay un momento en que se les ocupa se les expropia se les lo que sea la planta que tienen en Venezuela y de alguna forma me contratan para intentar recuperar aunque parece una obviedad por el Gobierno venezolano digo lo de la expropiación bueno si claro perdón por el Gobierno venezolano por el ministerio que fuere.

Abogada: Pero ha dicho ocupación o expropiación, es que no es lo mismo, expropiación es por pagos, se paga o se expropia, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se hace por el Gobierno?

Julio Martínez: Se ocupa intentando que sea una expropiación y esa es la labor que a mí me encargan, a ver si podemos de alguna forma interesarnos en que sea expropiación en lugar de ocupación.

Abogada: Bien, ¿y ante quién hace usted esa gestión?

Julio Martínez: Yo hago esa gestión, como siempre, ante la vicepresidenta. Incluso hay una reunión con la vicepresidenta en ese momento, Delcy Rodríguez, del señor propietario, que no recuerdo el nombre, además es un señor que Y hay una reunión en Caracas para intentar, digamos que no sea una ocupación y que sea una expropiación.

Abogada: O sea, que les paguen, en definitiva.

Julio Martínez: Que les paguen. Y él, ahí me gustaría, no recuerdo ahora el nombre, ¿se recuerdo el nombre de su hijo? Bueno, es igual, pero los propietarios que viven en Estados Unidos han vivido también en Venezuela y tienen vivienda en España, pero la propietaria de su parte es Estados Unidos, es el motivo que me paguen.

Abogada: ¿Y por qué le encargan a usted esta gestión?

Julio Martínez: Pues por mi, digamos, mi relación en Venezuela. Como he dicho siempre, claro, mi relación en Venezuela siempre es derivada de mi relación con el presidente Zapatero, pero es que, no sé, lo repito tanto que. No, no, ya lo he explicado.

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