JUPOL pide la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia por los disturbios en La Coruña y los fallos del dispositivo

La planificación del dispositivo de seguridad con el que la Policía Nacional ha afrontado este miércoles tanto el acto político de Vox en las calles del centro de La Coruña como la contra-manifestación convocada a escasos metros por grupúsculos de extrema izquierda no ha sentado nada bien en el seno del cuerpo policial. Consideran que se ha puesto en riesgo la integridad de los policías permitiendo la segunda de las convocatorias.

Así lo ha puesto de manifiesto Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, que ha exigido la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que es quien permitió que dos convocatorias enfrentadas coincidieran en la plaza de María Pita, una decisión que, a su juicio, elevó "innecesariamente el riesgo para los agentes y favoreció un escenario de tensión que desembocó en graves disturbios".

Los altercados registrados este miércoles han incluido lanzamiento de piedras y cascotes, enfrentamientos y cargas policiales. Para JUPOL, estos incidentes ponen de manifiesto los "fallos de previsión y planificación del dispositivo", ya que considera que el riesgo de enfrentamientos era previsible y debía haberse afrontado con medidas eficaces para separar ambas concentraciones. "No se puede poner en peligro la integridad física de los policías por una decisión política mal planificada", ha censurado el sindicato.

El sindicato también ha cuestionado los medios asignados al operativo y ha denunciado que los agentes tuvieron que hacer frente a una situación de elevada conflictividad sin una planificación adecuada ni órdenes suficientemente claras. JUPOL ha considerado inadmisible que los policías desplegados sobre el terreno deban asumir las consecuencias de decisiones que comprometen su seguridad. Por ello, ha reclamado revisar tanto los recursos movilizados como las instrucciones operativas y la cadena de decisiones que condujo a la intervención.

En esta línea, ha querido reconocer expresamente la actuación de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que tuvieron que intervenir para contener los disturbios, garantizar la seguridad y han evitado "que la violencia se extendiera". Sin embargo, ha sostenido que estos efectivos no han contado con el respaldo operativo. "Los agentes de la UIP no pueden convertirse en el último recurso para corregir los errores de planificación de los responsables políticos", ha denunciado el JUPOL.