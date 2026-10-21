Marchena irrita a Pumpido y al resto de magistrados izquierdistas del TC en mitad del Pleno con su auto de la amnistía

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha conseguido irritar al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y al resto de magistrados izquierdistas del tribunal mientras celebraban el Pleno.

Marchena, como ponente, junto al presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y el también magistrado de la citada Sala Antonio del Moral dictaban este martes un auto para amnistiar a los golpistas del 1-O Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, tras la resolución previa del Constitucional. En dicho auto, estos tres magistrados afeaban las descalificaciones vertidas por Conde-Pumpido contra el Supremo en su sentencia sobre Dolors Bassa: "La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia". Además, recriminaban a Conde-Pumpido "consideraciones que son manifiestamente prescindibles".

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "el auto redactado por el magistrado del Supremo Manuel Marchena era conocido por los 12 magistrados del Tribunal Constitucional en mitad del Pleno que celebraban este martes. El Tribunal de Garantías tenía que estudiar en dicho Pleno el recurso presentado por el exconsejero catalán Jordi Turull en el que solicitaba la amnistía total concedida a Bassa hace dos semanas".

"Los magistrados izquierdistas han comenzado a recibir en sus teléfonos móviles el auto del Supremo y se han empezado a revolver en sus asientos, muy indignados mientras leían las afirmaciones redactadas por Marchena", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Conde-Pumpido intentaba disimular su indignación con la respuesta de Marchena a sus ataques. No obstante, otros magistrados izquierdistas como Ramón Sáez Valcárcel farfullaban contra el Supremo en mitad del Pleno del TC". Recordamos que Conde-Pumpido tiene una gran animadversión hacia Marchena porque este último fue presidente de la Sala Penal del Supremo y el actual presidente del TC no lo consiguió. Por ello, aprovecha las resoluciones del Tribunal de Garantías para desacreditar a sus antiguos compañeros del Alto Tribunal.

La ponencia del que fuera presidente de la Sala Penal señalaba que "para la historia han quedado resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se afirmaba —por cierto, de forma unánime— que 'el respeto que, de manera general, ha de observarse en relación con las decisiones de los órganos judiciales adoptadas en el ámbito de la interpretación y de la aplicación de la legalidad ordinaria, debe ser, si cabe, aún más escrupuloso cuando la resolución que se enjuicia es... del Tribunal Supremo —a quien está conferida la función de interpretar la ley ordinaria—'".

Posteriormente, el Supremo hablaba en su auto de una "drástica contradicción" con su propia jurisdicción: "La mutación del Tribunal de garantías constitucionales en una última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978 al definir las relaciones entre los jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley (art. 117.1 de la CE) y quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar 'las garantías constitucionales'".

El TC estudia este miércoles el recurso sobre la Ley de Nietos

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional seguirá reunido este miércoles para resolver las medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, en un recurso de amparo contra la resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de dejar en suspenso de forma cautelar los efectos de la Ley de Nietos de cara a las próximas elecciones generales.

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que "Conde-Pumpido ha trasladado en los últimos días que se opondrá a la admisión a trámite del recurso presentado por el Defensor del Pueblo, sin embargo, no se puede descartar que el propio Conde-Pumpido cambie de opinión a última hora. Por otro lado, otros magistrados izquierdistas como Ramón Sáez Valcárcel, Juan Carlos Campo o Laura Díez podrían posicionarse a favor de admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo. Todo puede pasar".

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