Rufián carga contra Frente Amplio: "Hay mucha gente de izquierdas que no quiere votar al PSOE. Por lo que sea"

Gabriel Rufián ha cuestionado la posibilidad de que Frente Amplio integre candidatos en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El portavoz de ERC ha respondido así a unas declaraciones de Emilio Delgado, cabeza de lista de la coalición por Madrid, aunque la formación ha aclarado posteriormente que no mantiene negociaciones con los socialistas para concurrir conjuntamente a la Cámara Baja.

La controversia comenzó después de que Delgado apuntara a la existencia de conversaciones "abiertas" y "en marcha" con el PSOE para "optimizar" y "maximizar" los "resultados electorales". Según informó Europa Press, el dirigente de Más Madrid hizo estas declaraciones en una entrevista en La Noche en 24 horas, de TVE, en la que aludió a posibles ajustes de candidaturas en determinadas provincias.

🗣️ Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr), candidato de Frente Amplio por Madrid: "Estoy seguro de que hay conversaciones abiertas intentando maximizar y optimizar los resultados electorales". #LaNoche24h pic.twitter.com/hADiGYmKXK — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) October 20, 2026

Rufián ha reaccionado este miércoles a través de su cuenta de X, donde ha defendido que los votantes de izquierdas deben disponer de una alternativa electoral al PSOE. "Hay que entender que hay mucha gente de izquierdas perfectamente consciente de lo que viene y que no quiere votar al PSOE. Por lo que sea", ha escrito.

El dirigente republicano ha utilizado las mismas expresiones empleadas por Delgado para cuestionar la posibilidad de integrar candidatos en las listas socialistas. "'Optimizar y maximizar resultados' es darles una opción de voto alternativa", ha señalado, antes de concluir: "Integrase en el PSOE es justo lo contrario".

Hay que entender que hay mucha gente de izquierdas perfectamente consciente de lo que viene y que no quiere votar al PSOE. Por lo que sea. 'Optimizar y maximizar resultados' es darles una opción de voto alternativa. Integrase en el PSOE es justo lo contrario. https://t.co/Q90eNVBMZi — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 21, 2026

Frente Amplio niega las negociaciones

Sin embargo, Frente Amplio ha salido al paso de las declaraciones de su candidato por Madrid para desmentir que existan conversaciones con el PSOE sobre las candidaturas al Congreso.

Fuentes de la coalición han explicado a Europa Press que Delgado se refería a los trabajos relacionados con las listas conjuntas al Senado, cámara para la que ambas formaciones ya han alcanzado un acuerdo electoral.

La candidatura ha insistido en que no existe ninguna negociación con los socialistas para modificar su oferta electoral al Congreso y ha recordado su intención de presentar listas en todas las provincias.

En la misma línea se ha pronunciado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien ha precisado que las conversaciones entre Frente Amplio y el PSOE se limitan al Senado.

"El acuerdo que nosotros habíamos apostado, un acuerdo que ha planteado una plataforma cívica al que hemos obedecido las organizaciones de diferente naturaleza en el Senado, y ese debate no se ha abierto en el Congreso ni creo que se contemple", ha afirmado Maíllo durante una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, según Europa Press.

De este modo, la aclaración de Frente Amplio descarta, por el momento, el escenario al que Rufián había dirigido sus críticas: la integración de candidatos de la coalición en las listas socialistas al Congreso.