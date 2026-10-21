Un fallo eléctrico deja a Ceuta sin luz y obliga al Hospital Universitario a activar sus generadores

Ceuta ha sufrido este miércoles un apagón general que ha dejado sin electricidad a prácticamente toda la ciudad desde las 9:30 horas. Según informa el periódico El Pueblo de Ceuta, el suministro ha comenzado a recuperarse alrededor de las 10:00 horas, aunque algunas zonas han registrado nuevos cortes.

El fallo ha afectado a todas las barriadas, salvo a la Planta Desalinizadora, que ha mantenido su actividad gracias a sus propios generadores. También ha alcanzado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), que ha recurrido a sus sistemas de generación eléctrica de emergencia.

Un fallo en el grupo electrógeno de la zona 11

Según la información trasladada por el Gobierno local, el origen del apagón se encuentra en la caída del grupo electrógeno de la zona 11, situada en el centro de la ciudad. El fallo habría desencadenado la caída del resto de los grupos, dejando a Ceuta prácticamente sin suministro eléctrico.

Los responsables de la empresa energética han trabajado para resolver las incidencias y recuperar el funcionamiento del sistema. La electricidad ha regresado progresivamente a distintos puntos de la ciudad.

La recuperación ha comenzado en torno a las 10:00 horas en el centro, pero no se ha producido de manera uniforme. En la barriada de Azcárate y en la calle Real, la luz ha vuelto a interrumpirse después de una primera recuperación.

Por su parte, en el entorno de la calle Independencia y la Gran Vía, el suministro se ha mantenido una vez restablecido. Esta situación ha motivado la inactividad de la mayoría de los negocios, que no han podido abrir sus establecimientos ante la falta de luz.

Tanto Endesa como Red Eléctrica han abierto una investigación para esclarecer la situación. "Se están investigando las causas y ya se ha repuesto más del 70% del servicio en la ciudad autónoma", han expresado por medio de una publicación en redes sociales Red Eléctrica. En un segundo post han informado de que "a las 10.45h se ha repuesto más del 90% del suministro eléctrico en Ceuta, lo que supone la recuperación de 25 MW de los 27 previstos".

A las 10.45h se ha repuesto más del 90% del suministro eléctrico en Ceuta, lo que supone la recuperación de 25 MW de los 27 previstos. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) October 21, 2026

El Hospital Universitario recurre a sus generadores

El apagón también ha afectado al HUCE y, según ha informado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el hospital dispone de dos grupos electrógenos alimentados con gasoil para garantizar el suministro cuando se produce una interrupción del servicio.

En los centros de salud, el corte ha afectado a la actividad ordinaria. Algunas instalaciones, como los sistemas de refrigeración que necesitan conservar la cadena de frío, cuentan con generadores para mantener su funcionamiento.