Baltasar Garzón mueve ficha ante el Supremo para salvar el voto de la Ley de Nietos

El despacho de abogados del polémico exjuez Baltasar Garzón, condenado en 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación judicial, ha pedido al Alto Tribunal que de marcha atrás en las medidas cautelares para salvar el voto de la Ley de Nietos y ha solicitado la personación de tres extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española con la Ley de Memoria Democrática y a los que afecta la suspensión cautelar de la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que retorció en el año 2022 la Ley de Nietos para conceder el pasaporte español al mayor número de personas.

El escrito, presentado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, reclama la personación de estos tres extranjeros como parte en el procedimiento y reclama acceso completo al expediente. Los tres adquirieron la nacionalidad con la Ley de Memoria Democrática y figuran inscritos en el CERA (Censo de Españoles Residentes en el Extranjero).

Esta iniciativa llega después de que el Tribunal Constitucional rechazase el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo tras considerar que la causa sigue abierta en el Alto Tribunal. El Supremo acordó el 10 de septiembre suspender los efectos electorales de la inscripción en el censo exterior de los nacionalizados por la Ley de Nietos hasta que dicte sentencia. Solo se exceptúa a quienes acrediten con un certificado consular que su padre, madre, abuelo o abuela sufrió exilio. Los magistrados confirmaron el 12 de octubre la medida y abrieron un plazo de cinco días para que los afectados se personaran en la causa.

El escrito de los tres representados por el despacho de Garzón sostiene que la decisión supone en la práctica suspender el derecho al voto, algo que la legislación española no permite, ni siquiera mediante una condena penal firme desde la reforma del Código Penal de 1995. Se recuerda que la inscripción en el censo es automática y obligatoria una vez reconocida la nacionalidad. Los abogados denuncian también un trato desigual. A su juicio, la medida solo alcanza a quienes figuran hoy en el CERA, pero no a quienes obtuvieron la nacionalidad por la misma vía y se inscribieron en el censo de residentes en España.

Alegan también que los afectados quedaron sin posibilidad de defenderse. El Supremo, según el escrito, no les llamó al procedimiento hasta que las medidas ya eran firmes, cuando podía haberlo hecho desde el principio a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Su personación llega, por tanto, cuando ya no pueden cambiar la suspensión. El despacho del exjuez condenado considera la suspensión desproporcionada y lo justifica señalando que afecta a personas inscritas desde 2022 en un procedimiento iniciado en julio de este año.