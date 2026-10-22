La dirigente popular Cayetana Álvarez de Toledo ha sido entrevistada en Es la Mañana de Federico segundos después de hacerse público que será la número dos en la candidatura del PP en Madrid, inmediatamente después de Alberto Núñez Feijóo y por delante de Borja Sémper, que ocupará el tercer puesto en la lista. Ella, ha asegurado en esRadio, se enteró "anoche, después de un acto en Sevilla con jóvenes".

"Yo tengo que dar las gracias hoy", ha comenzado diciendo. "Bolaños pensará que tengo que dárselas a él", ha bromeado, "pero quiero darle las gracias a Alberto Núñez Feijóo, del que yo dije en tu programa —Federico— que era el adulto que había llegado a la habitación después de una época muy difícil". "Yo sé que es el presidente que España necesita", ha aseverado. "Porque es un hombre solvente, porque es un hombre valiente, porque es un hombre bueno, pero sobre todo porque es un hombre decente. Es la antítesis de la egolatría corrupta que estamos sufriendo".

"Tenemos una misión en estos momentos que no es sólo política, es casi una misión moral: la reconstrucción nacional", ha apuntado, "que empieza por la restauración de la decencia en España", ha abundado la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Álvarez de Toledo ha señalado que "el 29 de noviembre vamos a tener que fijar un listón moral de la vida pública". "La salida de Pedro Sánchez es una emergencia, una urgencia, ética nacional", ha sentenciado.

En este sentido, Álvarez de Toledo —que se unió hace 20 años al PP— ha explicado que es el momento de "elegir entre decencia o delincuencia, e incluso ahora violencia". "Nosotros queremos proponer una revolución de la decencia, y —sobre ese suelo— levantar un poderoso proyecto de reconstrucción nacional". "Hasta hace poco decíamos que para España no queremos la Venezuela de Maduro, pero ahora tenemos que decir también que no queremos la Francia de Mélenchon".

"No hay libertad sin orden"

"Tenemos a una izquierda que no sabe gobernar y que no acepta perder. Utiliza siempre las mismas estrategias: el fraude, el miedo, el odio y la violencia", ha añadido. "Frente a su intimidación, nuestra máxima firmeza. Vamos a tener un Estado fuerte que garantice el orden y la libertad, porque no hay libertad sin orden ni orden sin autoridad", ha aseverado.

"Tenemos que liderar desde España la reforma de Europa", ha comentado. En su opinión, el viejo continente atraviesa una profunda crisis de identidad porque se ha apartado de los valores del "orden liberal", que —para Cayetana— hay que "refundar". "No hay una alternativa", ya que "fuera del orden liberal sólo hay violencia" y no se pueden garantizar las libertades.

Cayetana señaló como ejemplo a seguir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a la líder venezolana María Corina Machado. "Uno está sosteniendo el frente este y otro sosteniendo el frente occidental" en defensa de los valores de la libertad y la civilización. "María Corina y Zelenski son nuestros referentes morales", concluyó.