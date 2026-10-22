Cuatro exjefes de ETA procesados por el atentado de Santa Pola

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dictado auto de procesamiento contra cuatro antiguos cabecillas de la organización terrorista ETA: María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, Juan Antonio Olarra Guridi, Félix Ignacio Esparza y Ainhoa Múgica. El magistrado les responsabiliza del sangriento atentado perpetrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola el 4 de agosto de 2002, una acción criminal que segó la vida de dos personas –entre ellas una niña de seis años– y causó decenas de heridos.

Según consta en la resolución jurídica a la que ha tenido acceso Europa Press, a los cuatro antiguos dirigentes se les imputan presuntos delitos de asesinato terrorista, lesiones y daños terroristas. El instructor subraya en su escrito que, tras la práctica de las últimas diligencias acordadas en la causa, "resultan reforzados los indicios racionales de criminalidad existentes" contra la cúpula etarra. Estos cuatro procesados se suman a otros dos históricos de la banda asesina, Mikel Albisu y Ramón Sagarzazu, quienes ya fueron procesados por este mismo sumario en agosto de 2024.

El auto judicial detalla con precisión el reparto de funciones que permitió ejecutar la matanza en la localidad alicantina. Olarra Guridi y Múgica se encontraban al frente de la estructura militar Otsagi, encargada del control y abastecimiento de los comandos operativos de la banda. Por su parte, Esparza ejercía como máximo responsable del aparato logístico, asumiendo la adquisición y el suministro de los medios materiales. Paralelamente, la sanguinaria Anboto dirigía el aparato financiero, participando en la gestión y distribución de los recursos económicos necesarios para sostener la actividad criminal.

Los informes periciales elaborados por la Guardia Civil y la Policía Nacional constatan que los autores materiales del atentado –integrados en el comando Argala– carecían por completo de infraestructura propia para la preparación del armamento. Todo el material les fue facilitado directamente desde Francia por orden de la jerarquía etarra. Los dirigentes suministraron el automóvil sustraído utilizado como coche bomba, las matrículas falsificadas y los explosivos ya acondicionados, ratificando la autoría mediata de la directiva terrorista en un crimen que no debe quedar impune.