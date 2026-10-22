El Delegado del Gobierno vincula la violencia contra Vox con "un grupo radical"

La violencia callejera de la extrema izquierda volvió a hacer acto de presencia en las calles gallegas. Tres personas han sido detenidas tras los graves altercados registrados en La Coruña con motivo de la instalación de una mesa informativa de Vox en la que participó su presidente, Santiago Abascal. Pese a la agresividad de los alborotadores, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha tratado de restar trascendencia a los disturbios atribuyendo la autoría a un "grupo muy reducido" de radicales.

Los hechos se desencadenaron a raíz de una contramanifestación convocada en la plaza de María Pita por Galiza Nova —las juventudes del BNG— y diversos colectivos antisistema con el pretexto de protestar contra el "fascismo". Una vez que los representantes de Vox abandonaron el lugar, un grupo de violentos encapuchados desató los incidentes arrojando piedras, mesas y sillas contra los agentes desplegados, obligando a las fuerzas del orden a intervenir para frenar una auténtica "batalla campal" en pleno centro de la ciudad.

La tensión se trasladó horas después al entorno de la Subdelegación del Gobierno, donde se concentró algo más de un centenar de personas en una protesta no comunicada oficialmente contra la supuesta "represión policial". La movilización derivó de nuevo en desórdenes públicos y actos vandálicos, con el cruce de vallas, el lanzamiento de bengalas a la Policía Nacional y la quema de contenedores en varios puntos del municipio coruñés.

Defendió la actuación policial

Durante su comparecencia ante los medios, el delegado del Gobierno en Galicia ha defendido que la actuación de los agentes "fue la que tenía que ser" ante la gravedad del ataque de quienes acudieron con artefactos pirotécnicos para buscar "la violencia por la violencia". Asimismo, Blanco se esforzó en matizar la respuesta de los efectivos sosteniendo que el objetivo prioritario fue "más que cargar, disolver" para dispersar a los alborotadores.

Dos de los detenidos ya están en libertad

De los tres detenidos confirmados hasta el momento, dos han quedado ya en libertad a la espera de comparecencia judicial, mientras que el tercero pasará a disposición de los juzgados. Las fuerzas de seguridad continúan trabajando en la identificación del resto de implicados que aprovecharon la convocatoria para sembrar el caos e intentar coartar el ejercicio de las libertades democráticas en el espacio público.