El Gobierno se enfrenta a un delito de desobediencia por no identificar a los nacionalizados con la Ley de Nietos

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un delito de desobediencia por no identificar ante el Tribunal Supremo a los nacionalizados por la puerta de atrás con la Ley de Nietos.

Hace 10 días, la Sala Tercera del Supremo acordaba mantener las medidas cautelares para frenar el efecto en el censo electoral de la Ley de Nietos. La resolución de la Sección Cuarta indicaba que se mantenía la suspensión de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes hubieran obtenido la nacionalidad pero aún estuvieran pendientes de ese trámite, mientras que a los ya inscritos, se les suspendía su derecho a voto. Además, el Alto Tribunal criticó duramente a la Administración General del Estado y a la Oficina del Censo Electoral por no trasladar la información sobre los nacionalizados con la instrucción de Sofía Puente en la Ley de Nietos que se solicitó en septiembre: "Se ha obviado por completo poner en conocimiento de esta Sala el nivel de cumplimiento de la orden recibida". Este procedimiento se originó tras la denuncia inicial de Iustitia Europa y de Vox.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el Gobierno de Pedro Sánchez se puede enfrentar a un presunto delito de desobediencia por no haber cumplido la petición de información solicitada por el Supremo en septiembre. Uno de los principales señalados es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de quien dependen orgánicamente las oficinas consulares".

"Exteriores no ha hecho absolutamente nada en 5 semanas por cumplir el mandato del Supremo, está tomando el pelo al Alto Tribunal. La Oficina del Censo no ha recibido aún ninguna información actualizada sobre los 163.000 nacionalizados a los que el Supremo les ha suspendido cautelarmente el voto mientras resuelve sobre el alcance de la Ley de Nietos", añaden.

El delito de desobediencia de autoridad o funcionario público se regula en el artículo 410 del Código Penal. El precepto castiga a las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales o decisiones u órdenes de la autoridad superior. En el tipo agravado por desobediencia reiterada la pena puede suponer inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta 3 años y multa de 24 meses.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tiene previsto reunirse para deliberar este mismo jueves. No se descarta que el Alto Tribunal dé un ultimátum al Ejecutivo socialista para que entregue de inmediato la información solicitada hace más de un mes".

"Independientemente de la entrega de dicha información, el Supremo ha acordado dejar en suspenso el voto de los nacionalizados a través de la instrucción de Sofía Puente y dicha suspensión se cumplirá", concluyen.

Cabe destacar que Iustitia Europa denunciaba esta semana que existe una posibilidad de que los nacionalizados de forma irregular con la Ley de Nietos acaben votando en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre si el Ejecutivo socialista no cuantifica ni identifica a los mismos, tal y como ha solicitado la Sala Tercera del Supremo.

El TC da portazo al Defensor del Pueblo

Mientras tanto, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazaba este miércoles admitir el recurso del Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo por 10 votos a 2. Los magistrados izquierdistas Ramón Sáez Valcárcel y Juan Carlos Campo votaban a favor de admitir el recurso del Defensor del Pueblo, mientras el presidente del Constitucional Conde-Pumpido y otros 4 magistrados del bloque izquierdista se posicionaban en contra de la admisión junto a los conservadores.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "los magistrados conservadores respaldaron la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo de no admitir el recurso e intervinieron poco tiempo durante el Pleno. Los magistrados izquierdistas favorables a la inadmisión del recurso hablaron más para justificarse y por último, los magistrados izquierdistas, Ramón Sáez Valcárcel y Juan Carlos Campo, los únicos que votaron a favor de la admisión, fueron los que más se explayaron en sus intervenciones. Finalmente, Cándido Conde-Pumpido se mostró sorprendentemente muy institucional y aseguró que admitir a trámite el recurso era prematuro, ya que no había finalizado el proceso judicial ordinario en el Tribunal Supremo".

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