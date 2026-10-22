El helicóptero militar americano que Galicia 'ficha' para acabar con los incendios

La Xunta de Galicia ha sumado a su flota contra incendios un helicóptero pesado Black Hawk UH-60L, una aeronave de origen militar utilizada históricamente por el ejército de los Estados Unidos que ahora operará por primera vez bajo manos civiles en las tareas de extinción europeas. El anuncio se ha oficializado en la base aérea de Silleda (Pontevedra).

Con una velocidad punta que alcanza los 350 kilómetros por hora, el Black Hawk se convierte oficialmente en la aeronave de su clase más veloz de España y de Europa en misiones de lucha contra el fuego.

Sus especificaciones técnicas dan una vuelta de tuerca a la lucha contras los incendios más graves. Y es que este helicóptero supera los 4.300 litros de agua en un solo viaje, triplicando o cuadruplicando la capacidad de los helicópteros convencionales que operan actualmente en la región (los cuales cargan entre 1.000 y 1.500 litros).

Además el Black Hawk permite soltar el agua de golpe para aplacar zonas con mucho combustible forestal o dosificar el caudal de forma reducida si se requiere cubrir grandes extensiones de terreno.

La aeronave es gestionada por la empresa Airworks Helicopters y constituye el primer dispositivo de extinción en Europa con estas características militares que será pilotado y operado íntegramente por personal civil.

La incorporación de este coloso forma parte de una renovación del catálogo de defensa forestal gallego, que ya cuenta con 24 medios aéreos propios. Solo en el último año se han integrado cuatro unidades clave: dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y el citado Black Hawk.

Aunque su presentación oficial tuvo lugar en Silleda, la Xunta ha confirmado que el helicóptero pesado tendrá su base operativa definitiva a partir del próximo año en las nuevas instalaciones de Lalín (Pontevedra).