El PSOE acepta el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo el 16 de noviembre

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha confirmado formalmente su disposición a participar en un debate electoral 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fijado para el próximo lunes 16 de noviembre en una televisión privada. La fecha ya contaba con la aprobación previa de los populares, alcanzando así un punto de entendimiento para el primer gran duelo dialéctico de la campaña.

Sin embargo, las discrepancias entre ambas formaciones persisten en torno al resto de los encuentros televisivos, especialmente respecto al formato y la sede del debate entre los principales candidatos a la presidencia.

Tensión por la sede del debate a cuatro

A través de un comunicado emitido este jueves, el PSOE ha anunciado que acepta la propuesta de Radio Televisión Española (RTVE) para celebrar un debate a cuatro el jueves 26 de noviembre. Desde Ferraz defienden que la radiotelevisión pública desempeña una función constitucional indispensable de servicio público y afirman que no van a "consentir, bajo ningún concepto", lo que consideran un "veto" a RTVE.

Por su parte, el Partido Popular ya había advertido de que su preferencia para ese debate a cuatro con los principales líderes políticos es un canal privado. Como alternativa en la cadena pública, los populares sostienen que están dispuestos a asistir al debate de portavoces de los grupos parlamentarios que RTVE ha programado para el 23 de noviembre.

A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista https://t.co/ZpsFitCHuw — PSOE (@PSOE) October 22, 2026

Propuesta organizativa del PSOE

Para desencallar el 'cara a cara' del 16 de noviembre, el PSOE rechaza elegir o vetar a un grupo mediático concreto y ha instado a las cadenas privadas a que alcancen un acuerdo entre ellas para producir el encuentro. Los socialistas piden además que la señal se emita en abierto para todos los medios, siguiendo el mismo criterio de difusión universal que ha garantizado la televisión pública.

A pesar de las discrepancias sobre los platós y los formatos, el marco de las fechas clave para la confrontación de programas electorales queda delimitado a la espera de un consenso definitivo entre los partidos y los grupos audiovisuales.