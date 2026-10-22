El PSOE utiliza las elecciones como coartada para no entregar información a Pedraz sobre las cloacas

El Partido Socialista se ha escudado en el período electoral como uno de los motivos para negarse a remitir al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la información que les requería sobre sus relaciones comerciales con diferentes letrados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 exigió a los socialistas que enviaran la información de los letrados con los que ha tenido relaciones comerciales y en qué términos después de la declaración de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco. Pedraz busca indagar si los pagos a los letrados como Jacobo Teijelo en concepto de asesoría fueron en realidad pagos encubiertos a las cloacas socialistas de Leire Díez para el desarrollo de presuntas actividades ilícitas.

En el auto que ha dictado el juez Pedraz al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado envía el escrito del PSOE evitando enviarle la información que requería para que tanto las partes personadas como el Ministerio Fiscal se pronuncien sobre ello y propongan "las medidas legales oportunas". Todo ello, después de que el magistrado haya recibido un escrito en el que el partido que lidera Pedro Sánchez se haya negado a enviarle la información que pidió hasta en dos ocasiones y, en la última, con un plazo improrrogable de 48 horas.

En el escrito del PSOE se puede observar que los socialistas detallan tres motivos que "imposibilitan" remitir la información. El primero de ellos, lo achacan a la deslocalización de los archivos: "Toda la información y documentación solicitada no está centralizada, y hay que recabarlo de muy distintos interlocutores, pues las distintas organizaciones territorial del Partido pueden efectuar ese tipo de encargos que afectan a procedimientos y necesidades del propio territorio". Cabe recordar que la gerente socialista detalló ante el juez que el PSOE de Andalucía realizaba numerosas consultas a la empresa del histórico socialista Gaspar Zarrías, que pagó al menos 16.000 euros a la fontanera Leire Díez.

El segundo motivo, a ojos de los socialistas, es que el período electoral, adelantado por el propio Pedro Sánchez y que no terminará hasta el próximo 29 de noviembre, ha mermado sus capacidades organizativas. "Obviamente, estando en periodo electoral, y concentrada la actividad del Partido en el desarrollo de la campaña en curso, la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada y no depende exclusivamente de esta Asesoría Jurídica", asevera el escrito firmado por el letrado del PSOE.

Por último, recalcan que "la información solicitada afecta a muchas personas distintas y ajenas al Partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados". "Desde esta última perspectiva, y para dar debido cumplimiento a esa salvaguarda en los términos interesados por el Tribunal, se exponen con todo respeto las circunstancias que impiden, por el momento, aportar la información y documentación solicitada", sentencian desde el partido para no entregar la información que solicitaba el juez.

En este sentido, aporta un escrito enviado al Consejo General de la Abogacía Española exponiendo los argumentos que le avalan para no remitir esa información al juez Pedraz. Así, piden que se tenga entregada la información de la situación al Consejo, para que estén al tanto de la petición del juez y de los motivos por los que el letrado ha rechazado resolver los requerimientos del magistrado que investiga las cloacas del PSOE.