Esperanza Aguirre se desvincula del caso Lezo: "La gestión del Canal la llevaba el Consejo de Administración"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular Esperanza Aguirre se ha desligado esta mañana de las obras del campo de golf del Canal de Isabel II que se investigan en el caso Lezo y que supuestamente habrían beneficiado a familiares de su sucesor en el cargo, Ignacio González. "El canal era propiedad de la Comunidad de Madrid, pero la gestión del Canal la llevaba el Consejo de Administración", ha señalado Aguirre ante el juez.

La Audiencia Nacional inició el pasado martes con las cuestiones previas el primer juicio a Ignacio González en relación con el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP y por el que fue detenido en 2017 y estuvo más de seis meses en prisión provisional. La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, un hermano y un cuñado suyos y otros dos acusados. Todos negaron en la primera sesión la autoría de los hechos y los delitos que se les atribuyen.

La expresidenta madrileña también ha negado que Ignacio González e Ildefonso de Miguel le comentaran algún pormenor sobre la ejecución de las obras de las instalaciones deportivas. "Nunca, de hecho, mi mayor sorpresa fue cuando el Ayuntamiento denegó la licencia y entonces ahí es cuando yo estuve de acuerdo en declararlo de interés general", ha precisado.

De igual manera, Aguirre ha reconocido que la idea de construir las polémicas canchas deportivas en el canal fue una idea suya a raíz de un viaje que realizó a Tokio en Japón cuando era funcionaria del Ministerio de Turismo. "Allí en Tokio yo ví que había dentro de la ciudad muchos lugares con cancha de prácticas" y a la vuelta en Madrid preguntó si eso se podría llevar a cabo en la ciudad.

"A mí me parecía que tener ese espacio en un distrito como Chamberí, que prácticamente no tiene parques ni tiene zonas deportivas, en vez de un helipuerto, pues a mí me parecía que era buena idea", ha añadido para después matizar que esta idea la canalizó a través de Ignacio González.

Beneficio a familiares

Los presuntos hechos tuvieron lugar en 2002 cuando el Canal de Isabel II, que depende de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Madrid. Para ello se convocó un concurso para ejecutar el proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.

Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción en el año 2004 cuando estaban al frente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".