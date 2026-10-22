Felicidades a 'Vozpópuli' por su 15 Aniversario

Libertad Digital se une a las felicitaciones a Vozpópuli por su 15 aniversario. El diario, fundado por Jesús Cacho en 2011, celebra hoy su aniversario con una gala en la que el invitado más destacado ha sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La gala se ha celebrado en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra en la capital de España y ha contado como maestro de ceremonias con el periodista Rafa Latorre.

Feijóo, que ha intervenido en el acto, ha puesto en valor la "gran trayectoria" periodística del digital fundado por Cacho. Además, ha defendido el derecho constitucional de la libertad de prensa, señalando los grandes hitos de Vozpópuli durante sus 15 años de trayectoria que lo han convertido en un "referente" en el sector.

Además del líder del PP, han acudido a la gala el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, altos cargos de Vox como José María Figaredo y nombres destacados del PSOE, como Juan Lobato, senador y ex secretario general del partido en Madrid, además de representantes del ámbito judicial y de la empresa.

El acto ha sido cerrado por el propio Jesús Cacho, que ha repasado los 15 años de historia del medio, desde su fundación en los últimos meses del Gobierno de Zapatero hasta la situación actual, advirtiendo del riesgo de un "definitivo hundimiento de este país".