Juan Pablo Polvorinos, sobre el choque entre Sánchez y Milei: "El circo que estamos viendo es gratis, la vida no"

Juan Pablo Polvorinos dedicó su editorial en Es Noticia, de esRadio, de este pasado miércoles a dos asuntos: la decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Nietos y el cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y Javier Milei durante la visita del presidente argentino a España (escúchalo en esRadio).

Polvorinos recordó que la víspera ya había anunciado que podría producirse "un hecho inédito que no tiene precedentes y que nunca antes habíamos visto". Según explicó, "por primera vez desde que Cándido Conde-Pumpido lo preside, el Tribunal Constitucional ha emitido por una abrumadora mayoría de 10 a 2 una resolución contraria a los intereses del Gobierno de Sánchez, y en un asunto además tan sensible como la Ley de Nietos".

De acuerdo con su relato, el Constitucional inadmitió a trámite el recurso por el cual el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pretendía que se permitiera el voto de los 163.000 afectados por la ley de nietos. "No han entrado ni siquiera en el fondo del asunto, se han limitado a no admitirlo a trámite porque no se ha agotado la vía legal ordinaria, que es lógicamente un requisito imprescindible", explicó. Es decir, "los 163.000 de momento no van a poder votar".

A su juicio, la resolución no deja bien al Defensor del Pueblo, "que actuó seguramente a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez en una operación a la desesperada y podríamos decir que casi suicida, y que estaba abocada al fracaso".

Según relató Polvorinos, el Gobierno respondió que continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho al voto, que espera que la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de sufragio con una medida cautelar sin sentencia firme y sin audiencia de cada afectado, y que no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos. El director añadió que habrá que leer los dos votos particulares, "entre ellos, curiosamente, Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia de Pedro Sánchez, que entiende que esto sí que se tenía que admitir a trámite aunque no se hubiera agotado la vía legal ordinaria".

"Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida"

Para Polvorinos, "no había que ser un lince tampoco para anticipar lo que iba a decidir el Constitucional y tampoco de alguna manera había que ser Tiresias o el oráculo de Delfos para saber que el Gobierno iba a utilizar la visita de Javier Milei para meterlo en campaña y buscarse tres o cuatro días más de entretenimiento".

Según contó, el Partido Socialista hace ya tiempo que encargó una lona para ponerla en la fachada de su sede, en Ferraz, con este texto: "Hola, Milei, los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España".

En paralelo, Sánchez publicó un vídeo en X, la red "del malvado tecnoligarca Elon Musk, al que tantísimo critica", según Polvorinos, que aclaró a su vez que "zurdo es como Milei llama a los dirigentes de izquierdas". En el vídeo, el presidente del Gobierno respondía: "Hay quienes creen que nos insultan llamándonos 'zurdos o zurdas'. Pues mirad, os voy a decir una cosa: si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo; si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo, yo también soy zurdo; si subir el salario mínimo interprofesional es de zurdos, pues soy zurdo; si defender el derecho a abortar de las mujeres es ser zurdo, soy zurdo". "Gracias, es suficiente, presidente", replicó Polvorinos.

"Impresentable, dictador, liberticida, delincuente, ladrón"

El director señaló que, en el desayuno informativo de primera hora, "no ha hecho falta ponerle el capote, ni siquiera enseñarle el pico de la muleta" a Milei. El programa recuperó sus palabras: "España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez".

Milei añadió: "Mi lucha es contra los liberticidas (...). Donde haya un liberticida yo lo voy a ir a enfrentar, no me importa dónde sea el lugar del mundo. Acá tienen uno y a ese lo voy a enfrentar, porque ese les va a arruinar la vida".

Polvorinos recuperó también los calificativos del argentino hacia Sánchez: impresentable, dictador, liberticida, delincuente, ladrón. "Es este lenguaje tan diplomático al que suele recurrir Javier Milei", ironizó Polvorinos, que también destacó que no habló de Begoña Gómez, "que es donde la experiencia nos dice que el Gobierno tiene situada la línea del umbral del dolor".

Desde Moncloa, según relató, la respuesta fue llamar a Milei "lunático". Lo dijo Óscar López, ministro de Transformación Digital, a propósito de la reunión de Milei con Ayuso prevista para las cinco de la tarde. El programa emitió sus palabras: "Se reunirá hoy Ayuso con Milei porque Ayuso es muy de visitar áticos y recibir a lunáticos".

Polvorinos añadió que Óscar Puente dijo que no hay medicación para tratar lo que, a su juicio, padece Milei, y que Sánchez publicó otro tuit recomendando una canción titulada Fanático, de una cantante argentina que ya tuvo un encontronazo con el presidente de aquel país. "Vamos, que están encantados porque meter a Milei en campaña era uno de los objetivos", apuntó.

"El populismo siempre necesita un ellos"

En la última parte, el director se detuvo en lo que considera la lógica de fondo: "El populismo siempre necesita un ellos para poder confrontarlo con un nosotros". Según su análisis, Sánchez cultiva la división de la sociedad en dos bloques morales: "Por un lado, el pueblo puro, honesto, solidario y empático frente a una élite corrupta, egoísta y también despiadada". Y el antagonista resulta más útil cuanto más lejano o intangible sea: "La ultraderecha internacional, los tecnoligarcas, el capital, los empresarios, los rentistas".

Ese enemigo externo, explicó, cumple tres funciones: cohesiona a un grupo heterogéneo con intereses dispares, sirve para "desplazar la responsabilidad, porque claro, el populista observa que si los problemas vienen de fuera, quien gobierna queda eximido de explicar sus propios fracasos" y permite sustituir diagnósticos complejos por una narrativa que establece culpables claros. Advirtió además de un efecto circular: "El populismo no solo aprovecha el conflicto, sino que es que lo necesita y lo cultiva para mantenerse vivo".

Polvorinos se preguntó "qué tiene de productivo para el ciudadano que tiene problemas para pagar la luz, el gas, el depósito del combustible, llenar la nevera o comprarse una casa". "Y la respuesta es nada. Todo esto no aporta absolutamente nada. Claro que seguramente todo esto sea lo que algunos pueden aportar", contestó entonces. "El circo que estamos viendo es gratis, la vida no", concluyó.