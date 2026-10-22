Jupol denuncia la "connivencia" de las delegaciones del Gobierno con los violentos y las agresiones a policías

Laura García, portavoz del sindicato policial Jupol, ha intervenido en el programa La noche de Cuesta, para analizar la escalada de tensión callejera, las agresiones sufridas por los agentes y la polémica actuación de las delegaciones del Gobierno ante los disturbios recientes.

Durante la charla junto a Carlos Cuesta, se han puesto sobre la mesa cuestiones críticas como los altercados en mítines políticos, las amenazas graves en redes sociales y la creciente presión que afrontan las fuerzas de seguridad del Estado.

Agresiones a la policía y la "connivencia" de los delegados del Gobierno

La portavoz de Jupol ha denunciado la situación de desprotección que viven los agentes de orden público en las calles, señalando que la falta de condenas institucionales firmes y la permisividad de las delegaciones gubernamentales agravan el problema. "Cuando hay pocos efectivos, lógicamente hay que emplearse muchísimo más", relataba.

"Si en vez de 50, que es insuficiente, tú mandas 100… Pero claro, es que lo están haciendo adrede. Lo vimos en Avilés, que había poquísimos compañeros y se tuvieron que emplear. Hubo dos heridos, hubo tres detenidos y así sucesivamente (...) Y lo vamos a ver cada día", reflexionaba.

Por su parte, Carlos Cuesta ha criticado con dureza lo que considera una estrategia coordinada en tres niveles —desde grupos radicales hasta los propios cargos del Ejecutivo y delegados del Gobierno— para debilitar el principio de autoridad: "La connivencia de los delegados del gobierno me parece ya un acto obsceno y desde mi punto de vista absolutamente delictivo, lo digo literalmente, es mi opinión, pero me parece delictivo. O sea, la connivencia con actos violentos para reventar una democracia es posiblemente lo peor que puede hacer un delegado del gobierno".

"¿En qué cabeza cabe que unos policías nacionales tengan prohibido el paso por una vía pública? ¿Por qué se les prohíbe pasar por la acampada? Es que no se les deja entrar", reflexiona Laura.

Amenazas graves en redes sociales y falta de respuesta institucional

Durante la entrevista también se abordó el señalamiento y las amenazas explícitas vertidas en redes sociales contra cargos públicos y sus familias, incluyendo mensajes dirigidos al entorno de Santiago Abascal. Ante este escenario, Cuesta exigió una respuesta inmediata a los máximos responsables de Interior: "Espero que Fernando Grande Marlaska y el responsable máximo de la policía, el director general Francisco Pardo Piqueras... espero que encarguen inmediatamente una investigación por delito de odio, esto que les gusta tanto, y analicen quiénes son los bestias que están lanzando estas barbaridades (...) No pienso esperar más."

En la misma línea, Laura García lamentó el silencio de las altas esferas del Ministerio del Interior ante los agentes heridos: "Yo todavía estoy esperando una condena de Pedro Sánchez o de Marlaska hacia la violencia policial que hemos vivido estos días, donde ha habido casi 15 compañeros heridos. Todavía estamos esperando esa condena, que no se da."

Preocupación ante el futuro del orden público

Hacia el tramo final de la entrevista, la representante de Jupol advirtió sobre el temor de los efectivos de orden público de cara a las próximas citas electorales. Según explicó, la experiencia demuestra que los cuerpos policiales se enfrentan a un incremento desproporcionado de la presión y la violencia callejera por parte de sectores radicales. "La historia, hablando estrictamente de forma policial, los compañeros de orden público, que son lógicamente los que más saben de esto, saben que la izquierda radical sale más a las calles que la derecha radical", explicaba Laura, "condenamos ambas, todo lo que sea violencia. Nosotros solamente nos regimos por el Estado de Derecho".

Cuando se vislumbran cambios políticos, lamentando que los discursos tibios o "buenistas" terminen por normalizar el ataque a las instituciones y a los propios agentes: "El miedo nuestro es que cuando no se condena la violencia, cuando escuchamos todos los días discursos buenistas, hace que ardan las calles, hace que se agredan policías, hace que se quemen comercios, que se destruyan las ciudades (...) Y eso es producido por discursos buenistas, por no cortarlos de raíz".