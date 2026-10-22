La artífice de la Ley de Nietos en el extranjero llama a votar y destaca el "impacto significativo" del voto exterior

Violeta Alonso, la principal conseguidora de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos en el extranjero, ha hecho un llamamiento a todos los españoles residentes en el extranjero, algunos de ellos nacionalizados con la polémica Ley de Nietos, para que voten en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, e incluso promueve la participación de familiares y amigos residentes en el exterior. Y es que no hay que olvidar que el Tribunal Supremo solo ha suspendido el derecho al voto a los 163.000 nacionalizados con la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, que retorció en el año 2022 la ley para conceder el pasaporte español al mayor número de personas. Esto quiere decir que todos los extranjeros que hayan conseguido el pasaporte español sin esta polémica instrucción podrán votar.

Por ello, la conseguidora de Sánchez en el extranjero, que preside el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano dependiente del Gobierno que representa a los españoles en el extranjero, ha alentado en un comunicado a los inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) para que ejerzan su derecho a voto diciendo que si la ciudadanía exterior se moviliza tendrá un "impacto significativo" en unas elecciones clave que decidirán si Sánchez sigue en La Moncloa otros cuatro años más.

En el comunicado, consultado por Libertad Digital, Violeta Alonso defiende este "impacto significativo" explicando que "la ciudadanía española en el exterior constituye hoy una comunidad de más de 3,2 millones de personas y representa ya el 7% de la población española, una cifra que refleja su peso demográfico, social y económico en la vida del país". "El CERA ha alcanzado en 2026 la cifra de 2.747.688 electores, frente a los 1,3 millones de 2011, lo que supone un crecimiento de más de 1,4 millones de nuevos votantes potenciales en quince años", insiste Violeta Alonso, que admite el crecimiento desorbitado de la población española en el extranjero dejando así evidencia del peso que tienen los nacionalizados con la Ley de Nietos, que según las cifras oficiales llegan a ser más de 600.000 aunque no todos puedan votar.

En el comunicado, la artífice de la Ley de Nietos en el extranjero lamenta que la gente no acuda a votar en el extranjero y explica que "a pesar de este peso demográfico, la participación electoral exterior continúa siendo muy baja. En los últimos procesos, la participación desde el exterior se situó entre el 6% y el 8%. Esto supone que más de 2,5 millones de electores no ejercen su derecho, reduciendo la capacidad de la ciudadanía exterior para influir en decisiones que afectan directamente a su vida cotidiana: servicios consulares, derechos civiles, movilidad laboral, homologación de títulos, políticas de retorno, protección social y representación institucional", señala Alonso, que recuerda todos los problemas que enfrentan los ciudadanos en el exterior.

Violeta Alonso recuerda el trabajo que ha hecho para el Gobierno desde el año 2022 no solo con la Ley de Nietos sino con el funcionamiento del voto en el exterior: "Durante el actual mandato, el CGCEE ha elaborado diversos informes sobre los procesos electorales en el exterior, señalando la necesidad de ampliar el número de urnas en las oficinas consulares, reforzar los horarios de votación y simplificar los procedimientos administrativos. Estos informes, remitidos a la Administración General del Estado, han insistido en que una mayor accesibilidad y más facilidades operativas son esenciales para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de sufragio de los más de 2,7 millones de electores inscritos en el CERA".

En el final del comunicado, Alonso recuerda que "el voto exterior es un derecho constitucional inherente a la nacionalidad española y un instrumento que garantiza la participación política de quienes residen fuera de España. La voz de la ciudadanía exterior es esencial para construir un sistema democrático más inclusivo y representativo". Y reafirma su "compromiso con la defensa de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía española en el exterior y subraya que una mayor participación electoral fortalece la legitimidad democrática y contribuye a que las instituciones españolas atiendan con mayor eficacia las necesidades de quienes viven fuera del país".

La principal impulsora de la Ley de Nietos en el extranjero ha sido muy crítica contra el Tribunal Supremo por su medida cautelar y también contra el Partido Popular y Vox diciendo que le parece "preocupante" que la formación de Alberto Núñez Feijóo y la de Santiago Abascal no defiendan "derechos fundamentales" como es el "derecho al voto de toda la ciudadanía". "Las intenciones que tiene cada partido al hacer ese tipo de declaraciones las tendrán que explicar los propios partidos, pero, desde el punto de vista del exterior y de los representantes de la ciudadanía en el exterior, lo que vamos a hacer es defender los derechos de todos los que estamos fuera, sin importar cómo hayan adquirido la nacionalidad", dijo en una entrevista reciente.

Violeta Alonso ha sido fundamental para llevar a cabo estas nacionalizaciones, ya que ha remado en todo momento a favor de la Ley de Nietos de Pedro Sánchez para conceder el pasaporte español al mayor número de extranjeros "agilizando expedientes de la Ley de Memoria Democrática" y "reforzando los recursos humanos y materiales en las oficinas consulares", tal y como reconoció el organismo después de reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa el año pasado.