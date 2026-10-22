La Policía halla a 74 inmigrantes hacinados en el Príncipe y detiene a su explotador

La Policía Nacional ha localizado a 74 inmigrantes en situación irregular en una vivienda de la barriada del Príncipe, en Ceuta, y ha detenido al propietario del inmueble por su presunta implicación en una trama dedicada a favorecer la inmigración irregular. Cabe destacar que, entre las personas encontradas, hay diez menores de edad no acompañados, cuya situación centra parte de una investigación que también contempla posibles delitos de lesiones y explotación laboral.

El operativo se desarrolló el martes 20 de octubre y fue comunicado este jueves por la Jefatura Superior de Policía. En el interior de la vivienda, los agentes encontraron a 54 hombres, diez mujeres y diez menores. Según la información policial, permanecían alojados en condiciones de hacinamiento y precariedad, mientras los investigadores tratan de determinar el alcance de las actividades presuntamente delictivas relacionadas con el inmueble.

El propietario ha sido señalado por los investigadores como el principal responsable de una presunta organización criminal dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular y a otras actividades ilícitas. El detenido ha pasado este jueves a disposición judicial.

🚔 Operativo policial en el barrio del Príncipe, en #Ceuta 📍 74 migrantes localizados en un inmueble, entre ellos 10 menores ⚠️ Vivían hacinados y en condiciones precarias, bajo intimidación, violencia y explotación 👮 Una persona detenida ➕info: https://t.co/DBuXNV603m pic.twitter.com/MInzaaQsfV — Policía Nacional (@policia) October 22, 2026

Una presunta trama bajo investigación

La operación se enmarca en una investigación contra un entramado al que se atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores.

Los investigadores tratan de esclarecer si la vivienda formaba parte de la infraestructura utilizada por la organización para alojar a personas migrantes mientras esperaban una oportunidad para trasladarse irregularmente a la Península. La localización de 74 personas en un mismo inmueble ha puesto el foco sobre las condiciones en las que permanecían y sobre la posible utilización de su situación de vulnerabilidad.

La intervención exigió un amplio despliegue policial debido a la complejidad del lugar en el que se encontraba la vivienda. Según la Policía Nacional, las características del entorno dificultaron el operativo, en el que participaron agentes en el marco de una investigación que afecta a distintas unidades policiales.

Los menores, en el centro de las pesquisas

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la posible existencia de agresiones contra algunos de los menores alojados en el inmueble. Las pesquisas han permitido reunir indicios de que varios podrían haber sufrido lesiones físicas, incluidas las que presuntamente habrían sido provocadas por mordeduras de un perro.

Estos hechos forman parte de las diligencias abiertas para esclarecer el trato que recibían los menores y determinar si se produjeron delitos de lesiones. Por el momento, se trata de hechos bajo investigación y corresponderá a las actuaciones judiciales concretar las posibles responsabilidades.

La Policía también examina una posible explotación laboral de menores y adultos. Según las hipótesis investigadas, algunas de las personas alojadas en la vivienda habrían sido utilizadas para realizar diferentes tareas y trabajos aprovechando su necesidad y vulnerabilidad. La investigación pretende aclarar cómo se desarrollaban esas actividades y qué papel habría desempeñado el detenido.

La actuación policial se produce en un contexto de intervenciones contra asentamientos irregulares de migrantes en la ciudad autónoma. La Policía sitúa la operación en el escenario posterior al desalojo de los asentamientos de la playa de Benítez y de El Trampolín, que habría provocado el desplazamiento de parte de sus ocupantes hacia otros puntos de Ceuta.

Entre las zonas a las que se habrían trasladado algunos de ellos figura la barriada del Príncipe, donde fue localizada la vivienda. La Policía mantiene actividad operativa en el barrio y sus inmediaciones, dentro de las actuaciones dirigidas a combatir las redes que presuntamente facilitan la inmigración irregular.

La operación ha sido posible gracias a la coordinación entre distintas plantillas de la Policía Nacional en Ceuta, la costa andaluza y los servicios centrales, que trabajan conjuntamente con la Fiscalía en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

El detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan las actuaciones para esclarecer los presuntos delitos y delimitar las responsabilidades. La investigación deberá determinar el alcance de la posible actividad criminal y las circunstancias en las que permanecían alojadas las 74 personas localizadas en la vivienda.