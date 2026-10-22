Lidia Bedman denuncia amenazas de muerte contra ella, Abascal y sus hijos en las redes sociales

Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, ha denunciado públicamente las amenazas de muerte que ha recibido a través de las redes sociales, unos ataques que también se dirigen contra el presidente de Vox y los hijos de ambos. Los mensajes difundidos por Bedman incluyen expresiones de extrema violencia, deseos de muerte y referencias al asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk.

La gravedad de los mensajes ha llevado a Bedman a hacerlos públicos mediante un vídeo en el que recoge los insultos y las amenazas que, según ha denunciado, le ha enviado un usuario de Instagram. Entre las expresiones que aparecen figura una amenaza directa contra toda la familia: "A ver si os meten un tiro en la cabeza a cada uno".

La denuncia pública vuelve a poner sobre la mesa la violencia verbal que puede propagarse en las redes sociales, especialmente cuando los ataques traspasan la descalificación política y se dirigen contra familiares y menores. En este caso, los mensajes no se limitan a insultar al dirigente de Vox, sino que incluyen amenazas explícitas contra sus hijos.

Bedman ha explicado que no está dispuesta a dedicar tiempo a los insultos ni a las provocaciones, pero ha marcado una línea clara cuando se trata de amenazas de muerte. "Que me insultes me da exactamente igual. No voy a perder el tiempo con insultos ni provocaciones, pero que amenaces de muerte a mis hijos, a mi marido y a mí es algo que va mucho más allá de cualquier límite", ha denunciado.

Entre los mensajes que ha difundido aparece uno enviado por un usuario identificado como @iskande_er, que escribe: "A ver si os meten un tiro en la cabeza a cada uno". En otra publicación, el mismo usuario expresa su deseo de que vuelva la banda terrorista ETA para que Abascal regrese a una fosa, en una referencia explícita a la violencia terrorista.

Los ataques también alcanzan a los hijos del matrimonio. En uno de los mensajes recogidos en el vídeo, el usuario llega a escribir: "Hay que eliminarlos desde chicos". Se trata de una expresión especialmente grave por dirigirse contra menores y plantear su eliminación desde la infancia.

Bedman ha optado por mostrar públicamente los mensajes recibidos, acompañando la difusión con un comentario irónico: "Menudas palabras más bonitas que me escribe @iskande_er".

Una referencia al asesinato de Charlie Kirk

Entre los mensajes difundidos también figura una referencia a Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense asesinado en 2025. El usuario desea que a Santiago Abascal le "hagan un Charlie Kirk", una alusión al asesinato del dirigente estadounidense que introduce una referencia explícita a la violencia política.

La mención resulta especialmente significativa por el contexto de las amenazas contra el líder de Vox y su familia. Los mensajes difundidos por Bedman combinan deseos de muerte, referencias al terrorismo de ETA y alusiones al asesinato de una figura política conservadora.

La publicación de estas amenazas permite conocer el contenido de los mensajes denunciados por Bedman, aunque no acredita por sí sola la identidad real de quien se encuentra detrás de la cuenta ni permite determinar si existe una actuación judicial abierta por estos hechos.

La violencia política cruza la línea de los insultos

El caso refleja hasta qué punto determinados ataques en redes sociales pueden abandonar el terreno de la confrontación política para entrar en el de las amenazas personales. Las descalificaciones dirigidas contra un representante público forman parte de un debate político duro, pero los deseos explícitos de asesinato y las amenazas contra sus hijos plantean una situación de naturaleza muy distinta.

Bedman ha decidido dar visibilidad a los mensajes para denunciar públicamente su gravedad. Su respuesta distingue entre los insultos, que asegura no querer alimentar, y las amenazas contra su familia, que considera intolerables.

Los mensajes difundidos incluyen referencias directas a disparar contra la familia, deseos de violencia contra Abascal y expresiones dirigidas contra sus hijos. Un contenido que, más allá de la ideología de los afectados, sitúa en primer plano la gravedad de amenazar de muerte a una persona y extender esas amenazas a menores de edad.